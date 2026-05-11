Венгрия может отказаться от сотрудничества с «Росатомом», связанного с единственной АЭС в стране Сегодня 21:34 — Энергетика

Строительная площадка вблизи венгерской атомной электростанции в городе Пакш, Венгрия

Венгрия планирует пересмотреть финансирование и условия реализации проекта по расширению атомной электростанции «Пакш».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление в понедельник кандидата в должность министра экономики и энергетики Иштвани Капитани.

Проект стоимостью 12,5 млрд евро (14,7 млрд долларов) по расширению 2-гигаватной атомной электростанции «Пакш» двумя реакторами ВВЭР российского производства был заключен в 2014 году без тендера с российской государственной ядерной корпорацией «Росатом».

Правительство хочет проверить контракты

По словам Капитани, новые власти намерены детально проанализировать условия финансирования и реализации проекта.

«Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Необходимо пересмотреть финансирование и стоимость проекта расширения „Пакш-2“, а также условия его реализации. Это секретные контракты, которые мы еще не видели, поэтому их нужно изучить», — заявил он во время парламентских слушаний.

Лидер правоцентристской партии «Тиса» Петер Мадяр, который в субботу принял присягу на посту премьер-министра, заявил в прошлом месяце, что стоимость проекта завышена.

«Росатом» в свою очередь заявил, что готов обосновать цену.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.