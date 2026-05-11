В 2026 году для бытовых потребителей могут ввести обновленную систему штрафов за нарушение правил использования газораспределительных сетей.
Как заявили в «Газсетях», речь идет об изменениях в нормативные документы, которые сейчас находятся на этапе проработки и должны ужесточить требования к безопасности и техническому обслуживанию, пишет fbc.biz.ua.
Ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.
Также писали, что Нафтогаз с 5 апреля изменил правила приема показаний газовых счетчиков. В Украине официально меняют механизм контроля за потреблением газа, что затронет миллионы домохозяйств. Бытовые потребители должны предоставить данные за март до 5 числа, однако отныне приоритет отдается исключительно цифровым методам.