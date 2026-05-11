За что могут оштрафовать потребителей газа — детали

В 2026 году для бытовых потребителей могут ввести обновленную систему штрафов за нарушение правил использования газораспределительных сетей.

Как заявили в «Газсетях», речь идет об изменениях в нормативные документы, которые сейчас находятся на этапе проработки и должны ужесточить требования к безопасности и техническому обслуживанию, пишет fbc.biz.ua.

Кого могут штрафовать

По предварительной информации, финансовые санкции могут угрожать домохозяйствам, которые:

не допускают специалистов к проверке счетчиков,

вмешиваются в работу газового оборудования,

игнорируют обязательные технические осмотры.

В компании отмечают, что такие нарушения создают риски аварий и усложняют контроль за реальным потреблением газа.

Также рассматривается возможность введения штрафов за несвоевременное уведомление о неисправностях или утечках газа.

Как поясняют в «Газсетях», новые правила должны повысить уровень безопасности и дисциплины среди потребителей, а также обеспечить корректный учет в сетях.

Ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.

Нафтогаз с 5 апреля изменил правила приема показаний газовых счетчиков. В Украине официально меняют механизм контроля за потреблением газа, что затронет миллионы домохозяйств. Бытовые потребители должны предоставить данные за март до 5 числа, однако отныне приоритет отдается исключительно цифровым методам.

