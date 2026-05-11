0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За что могут оштрафовать потребителей газа — детали

Личные финансы
67
За что могут оштрафовать потребителей газа — детали
За что могут оштрафовать потребителей газа — детали
В 2026 году для бытовых потребителей могут ввести обновленную систему штрафов за нарушение правил использования газораспределительных сетей.
Как заявили в «Газсетях», речь идет об изменениях в нормативные документы, которые сейчас находятся на этапе проработки и должны ужесточить требования к безопасности и техническому обслуживанию, пишет fbc.biz.ua.
Читайте также

Кого могут штрафовать

По предварительной информации, финансовые санкции могут угрожать домохозяйствам, которые:
  • не допускают специалистов к проверке счетчиков,
  • вмешиваются в работу газового оборудования,
  • игнорируют обязательные технические осмотры.
В компании отмечают, что такие нарушения создают риски аварий и усложняют контроль за реальным потреблением газа.
Также рассматривается возможность введения штрафов за несвоевременное уведомление о неисправностях или утечках газа.
Как поясняют в «Газсетях», новые правила должны повысить уровень безопасности и дисциплины среди потребителей, а также обеспечить корректный учет в сетях.
Место для вашей рекламы
Ранее Finance.ua писал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла постановление об изменениях в платежках за распределение природного газа для бытовых потребителей.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2026 года. До этого времени операторы газораспределительных сетей должны привести платежные документы в соответствие с новыми требованиями.
Также писали, что Нафтогаз с 5 апреля изменил правила приема показаний газовых счетчиков. В Украине официально меняют механизм контроля за потреблением газа, что затронет миллионы домохозяйств. Бытовые потребители должны предоставить данные за март до 5 числа, однако отныне приоритет отдается исключительно цифровым методам.
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems