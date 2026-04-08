Нафтогаз з 5 квітня змінив правила прийому показань газових лічильників: як діяти Сьогодні 14:04 — Енергетика

Нафтогаз з 5 квітня змінив правила прийому показань газових лічильників: як діяти

В Україні офіційно змінюють механізм контролю за споживанням газу, що зачепить мільйони домогосподарств.

Побутові споживачі мають подати дані за березень до 5 числа, проте відтепер пріоритет віддається виключно цифровим методам.

Старі способи передачі даних поступово анулюють, замінюючи їх автоматичним зчитуванням.

Які зміни

Головним нововведенням став запуск мобільного додатка «Куб», який інтегровано з базами даних Нафтогаз України

Тепер програма здатна самостійно зчитувати цифри через камеру смартфона, що повністю виключає ризик помилки та некоректних нарахувань у платіжках.

Смарт-лічильники та контроль заднім числом

Паралельно в країні стартувала масштабна цифровізація, яку координує Держенергоефективності . Україна почала масово впроваджувати «розумні» пристрої зі спеціальними модулями. Ці прилади передають інформацію через захищені канали зв’язку без участі людини, що дозволяє постачальнику контролювати облік у реальному часі.

За словами фахівців, впровадження Smart-технологій має повністю усунути людський фактор та махінації з обсягами споживання. Це наближає систему енергомоніторингу до європейських стандартів, де споживач сплачує лише за фактично використаний ресурс.

Тарифи та борги

Попри технічну революцію, тариф на газ для клієнтів «Нафтогазу» залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр.

Проте споживачів попередили: якщо дані не будуть передані вчасно або через офіційні цифрові сервіси, система нарахує борг за середніми нормами, який потім доведеться оскаржувати.

Для тих, хто ще не перейшов на автоматизовані системи, доступними залишаються чат-боти та особисті кабінети на сайтах.

Проте експерти радять не зволікати з освоєнням нових додатків, оскільки застарілі методи передачі показань газових лічильників Україна планує повністю скасувати до кінця 2026 року.

Способи оплати

В компанії вказують, що можна оплатити через:

мобільний застосунок Куб.

особистий кабінет.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.