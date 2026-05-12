В Польше налоговая начала отправлять запросы на разъяснение тем, кто продает на онлайн-платформах Сегодня 14:04 — Личные финансы

На основе полученных отчетов от онлайн-площадок налоговые органы ищут лиц, ведущих незарегистрированный бизнес.

Налоговая служба Польши усилила контроль за активностью пользователей онлайн-платформ и начала отправлять продавцам запросы о происхождении доходов и характере их деятельности. Более пристальное внимание попали лица, данные о которых онлайн-сервисы передали в налоговые органы в рамках отчетности о транзакциях пользователей.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Налоговая служба получает информацию об онлайн-операциях и посылает продавцам запросы с требованием предоставить пояснения. Цель операции — выявить лиц, которые ведут незарегистрированный бизнес. Однако те, кто продает личные вещи, такие как старая одежда или книги, могут быть спокойны.

В последнее время налоговые органы активизировали контроль над пользователями платформ для онлайн-торговли, среди которых Allegro, OLX и Vinted.

Какие данные онлайн-сервисы передают налоговой

Онлайн-платформы предоставляют в налоговые органы отчеты о пользователях, которые в течение года совершили по меньшей мере 30 транзакций или продали товары на сумму более 2000 евро.

В отчетность также попадают лица, которые через онлайн-сервисы сдают в аренду недвижимость, транспортные средства или предоставляют различные услуги.

Что известно о налогообложении доходов с цифровых платформ в Украине

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложение таких доходов (регистр. № 15111-д).

Законопроект будет распространяться на украинские и иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги и работающие на украинском рынке (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья, продажи товаров и т. п. ).

Государственная налоговая служба будет ежегодно получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах резидентов Украины, полученных через цифровые платформы, и будет передавать аналогичную информацию другим странам.

Предусмотрен обновленный подход к обложению доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы. Вводится единый платеж в размере 10% НДФЛ, уплачиваемый оператором платформы как налоговым агентом. Поступления от этого платежа будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондом государственного бюджета.

