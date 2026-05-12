0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Польше налоговая начала отправлять запросы на разъяснение тем, кто продает на онлайн-платформах

Личные финансы
56
На основе полученных отчетов от онлайн-площадок налоговые органы ищут лиц, ведущих незарегистрированный бизнес.
На основе полученных отчетов от онлайн-площадок налоговые органы ищут лиц, ведущих незарегистрированный бизнес.
Налоговая служба Польши усилила контроль за активностью пользователей онлайн-платформ и начала отправлять продавцам запросы о происхождении доходов и характере их деятельности. Более пристальное внимание попали лица, данные о которых онлайн-сервисы передали в налоговые органы в рамках отчетности о транзакциях пользователей.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Налоговая служба получает информацию об онлайн-операциях и посылает продавцам запросы с требованием предоставить пояснения. Цель операции — выявить лиц, которые ведут незарегистрированный бизнес. Однако те, кто продает личные вещи, такие как старая одежда или книги, могут быть спокойны.
В последнее время налоговые органы активизировали контроль над пользователями платформ для онлайн-торговли, среди которых Allegro, OLX и Vinted.

Какие данные онлайн-сервисы передают налоговой

Онлайн-платформы предоставляют в налоговые органы отчеты о пользователях, которые в течение года совершили по меньшей мере 30 транзакций или продали товары на сумму более 2000 евро.
В отчетность также попадают лица, которые через онлайн-сервисы сдают в аренду недвижимость, транспортные средства или предоставляют различные услуги.
На основе полученных отчетов от онлайн-площадок налоговые органы ищут лиц, которые ведут незарегистрированный бизнес.

Что известно о налогообложении доходов с цифровых платформ в Украине

Комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложение таких доходов (регистр. № 15111-д).
Законопроект будет распространяться на украинские и иностранные компании, предоставляющие цифровые услуги и работающие на украинском рынке (в частности, сервисы перевозок, доставки, аренды жилья, продажи товаров и т. п.).
Государственная налоговая служба будет ежегодно получать от компетентных органов иностранных юрисдикций информацию о доходах резидентов Украины, полученных через цифровые платформы, и будет передавать аналогичную информацию другим странам.
Предусмотрен обновленный подход к обложению доходов физических лиц, полученных через цифровые платформы. Вводится единый платеж в размере 10% НДФЛ, уплачиваемый оператором платформы как налоговым агентом. Поступления от этого платежа будут распределяться в пропорции 50/50 между общим и специальным фондом государственного бюджета.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаНалоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems