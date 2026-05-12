Онлайн билеты на пригородные электрички теперь доступны по всей Украине

В компании подчеркивают, что переход на онлайн оформление билетов должен обеспечить удобство для пассажиров, а также способствовать наполнению железнодорожного бюджета, используемого для обеспечения движения поездов.
Ранее Finance.ua писал, что среди украинцев приобрели высокую популярность женские вагоны, их стабильная заполняемость более 92% и NPS около 87% . Укрзализныця планомерно увеличивает количество таких вагонов.
Уже открыта продажа на женские купе для следующих поездов с отправлением с 1 мая:
№ 7 Харьков — Одесса.
№ 12 Львов — Одесса.
№ 92 Львов — Киев.
Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89 до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в Укрзализныци.
Также со 2 мая в «Укрзализныце» начинают действовать новые правила возвращения билетов. В частности, изменится процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.