Онлайн билеты на пригородные электрички теперь доступны по всей Украине Сегодня 14:45 — Личные финансы

С сегодняшнего дня, 12 мая 2026 года, АО «Укрзализныця» расширило возможность покупки пригородных билетов в мобильном приложении на всю территорию страны.

Раньше сервис работал только частично. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Ежедневно через приложение оформляется около 15 тысяч пригородных билетов, а доля онлайн-покупок составляет около 13% от всех способов приобретения.

В компании подчеркивают, что переход на онлайн оформление билетов должен обеспечить удобство для пассажиров, а также способствовать наполнению железнодорожного бюджета, используемого для обеспечения движения поездов.

Среди украинцев приобрели высокую популярность женские вагоны, их стабильная заполняемость более 92% и NPS около 87%. Укрзализныця планомерно увеличивает количество таких вагонов.

Уже открыта продажа на женские купе для следующих поездов с отправлением с 1 мая:

№ 7 Харьков — Одесса.

№ 12 Львов — Одесса.

№ 92 Львов — Киев.

Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89 до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в Укрзализныци.

2 мая в «Укрзализныце» начинают действовать новые правила возвращения билетов. В частности, изменится процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.

