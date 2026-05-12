0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Онлайн билеты на пригородные электрички теперь доступны по всей Украине

Личные финансы
2
Онлайн билеты на пригородные электрички теперь доступны по всей Украине
Онлайн билеты на пригородные электрички теперь доступны по всей Украине
С сегодняшнего дня, 12 мая 2026 года, АО «Укрзализныця» расширило возможность покупки пригородных билетов в мобильном приложении на всю территорию страны.
Раньше сервис работал только частично. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Ежедневно через приложение оформляется около 15 тысяч пригородных билетов, а доля онлайн-покупок составляет около 13% от всех способов приобретения.
В компании подчеркивают, что переход на онлайн оформление билетов должен обеспечить удобство для пассажиров, а также способствовать наполнению железнодорожного бюджета, используемого для обеспечения движения поездов.
Ранее Finance.ua писал, что среди украинцев приобрели высокую популярность женские вагоны, их стабильная заполняемость более 92% и NPS около 87% . Укрзализныця планомерно увеличивает количество таких вагонов.
Уже открыта продажа на женские купе для следующих поездов с отправлением с 1 мая:
  • № 7 Харьков — Одесса.
  • № 12 Львов — Одесса.
  • № 92 Львов — Киев.
Женские вагоны стабильно находятся в топе по заполняемости: от 89 до 171%. Такие вагоны всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в Укрзализныци.
Также со 2 мая в «Укрзализныце» начинают действовать новые правила возвращения билетов. В частности, изменится процент стоимости билета, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе дата поездки, тем меньше сумма возврата.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Укрзализныця
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems