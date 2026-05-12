Сколько стоит двухкомнатная квартира в Украине на вторичке: обзор цен по регионам

Маркетплейс проверенной недвижимости Dim.ria проанализировал состояние рынка недвижимости в Украине за апрель 2026 года. По состоянию на конец апреля 2026 года наблюдается устойчивая тенденция роста цен в большинстве регионов, хотя в столице и некоторых северных областях зафиксировано незначительное снижение стоимости по сравнению с предыдущим месяцем.

Предложение

В течение апреля количество объявлений на вторичном рынке росло по всей территории страны:
  • больше всего — в Киеве (+12%);
  • Харьковской (+10%);
  • Одесской (+8%);
  • Хмельницкой (+8%);
  • Сумской (+8%) областях.

Цены

Цены на вторичное жилье менялись неравномерно в зависимости от региона.
По сравнению с мартом 2026 года наибольший рост стоимости двухкомнатных квартир зафиксирован в Ивано-Франковской и Николаевской областях — цены здесь прибавили 5%. Также заметное подорожание произошло в Киевской (+4%), Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой и Днепропетровской (+3%) областях.
В Киеве стоимость жилья на «вторичке» за месяц снизилась на 2%, однако город уверенно удерживает лидерство по уровню цен — средняя стоимость двухкомнатной квартиры составляет 123 000 $.
Наибольшее падение цены зафиксировано в Черниговской области, где показатель снизился на 8%. Также небольшое снижение произошло в Житомирской области (-2%). В Львовской, Одесской и ряде других областей цены остались на уровне марта.
Анализ рынка в годовом разрезе демонстрирует существенное удорожание вторичной недвижимости почти по всей стране. Абсолютным лидером по темпам роста стала Тернопольская область, где цены за год взлетели на 32%. Также высокую динамику показали Ивано-Франковская (+21%) и Ровенская (+20%) области.
Рейтинг областей по самой высокой средней стоимости двухкомнатной квартиры на вторичном рынке:
  • Киев — 123 000 $ (+7% в год);
  • Львовская область — 102 340 $ (+16% за год);
  • Закарпатская область — 90 000 $ (+14% за год);
  • Ивано-Франковская область — 82 000 $ (+21% за год);
  • Черновицкая область — 77 000 $ (+18% в год).
Самая низкая средняя цена зафиксирована в Запорожской области — 23 000 $. Это единственный регион, где за год стоимость жилья на вторичном рынке снизилась (-4%). В Сумской области цена за год не изменилась, остановившись на отметке 29 900 $.
Самое дорогое жилье среди однокомнатных квартир также в Киеве: средняя стоимость в апреле составила около $89 тыс.
Если рассматривать столицу подробнее: самым дорогим остается Печерский район, где однокомнатная квартира в среднем стоит почти $179 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, где средняя стоимость такой квартиры составила $50 тыс.
Спрос

В течение апреля спрос на вторичное жилье падал почти по всей территории Украины.
Самое существенное уменьшение интереса — в Полтавской (-45%), Херсонской (-36%) и Сумской (-19%) областях. Рост спроса в этом месяце зафиксирован только в Винницкой (+12%) и Днепропетровской (+2%) областях.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираРынок недвижимостиВторичный рынок
