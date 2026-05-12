В Украине выросла ставка налога на квартиры: сколько стоит «лишний» метр

Налог на недвижимость

Миллионы украинцев даже не подозревают, что за их квартирой или домом «числится» долг, и однажды в почтовом ящике можно найти неприятный сюрприз на несколько тысяч гривен.

Что делать в такой ситуации и как не попасть в ловушку штрафов, Finance.ua выяснял вместе с адвокатом, кандидатом юридических наук Анной Даниэль, управляющей Адвокатским бюро «Анны Даниэль».

За что вообще платят этот налог

Налог на недвижимость — это ежегодный местный сбор. Но платят его не все, а только те, чье жилье превышает определенную площадь.

По закону (ст. 266.1 Налогового кодекса Украины), от налога освобождены:

квартиры площадью до 60 кв. м; частные дома до 120 кв. м; если в собственности есть и квартира, и дом суммарная льгота составляет 180 кв. м.

Все, что «выше лимита» — облагается налогом. К примеру, если квартира 80 кв. м, то налог начислят всего на 20 кв. м «лишних» метров.

Сколько именно придется заплатить в 2026 году

Ставку определяют местные советы, но она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты за каждый «лишний» метр.

В 2026 году физические лица платят налог за 2025 год, поэтому считают от минималки по состоянию на 1 января 2025 года — это 8 тыс. грн. Максимальная ставка по 1 кв. м — 120 грн (8 тыс. x 1,5%). Для сравнения: в прошлом году ставка была ниже, потому что минимальная зарплата в 2024 году составляла 7 100 грн.

Есть и «налог на роскошь»: если квартира больше 300 кв. м или дом — более 500 кв. м, дополнительно платят 25 тыс. грн в год за каждый такой объект.

«Мне ничего не приходило» — это еще не значит, что долга нет

Вот где начинается самое интересное. Многие владельцы годами не получают никаких писем от налоговой — и считают, что все «чисто».

Адвокат Анна Даниэль объясняет: «Налоговая имеет право начислить налог за последние 1095 дней — то есть за три года. Если сообщения не поступали, это не значит, что о вас забыли. Орган, который все это контролирует, может отправить платежки сразу за 2023, 2024 и 2025 годы одновременно — и это будет законно».

Хорошая новость: если долг возник не по вине владельца, а потому, что налоговая вовремя не направила уведомление, штрафные санкции за эти годы не применяются. Но долг все равно придется уплатить.

Как узнать свой долг, не выходя из дома

Проверить состояние расчетов можно в Электронном кабинете плательщика на сайте ГНС: cabinet.tax.gov.ua . Для входа требуется ЭЦП или Дія.Підпис.

В разделе «ЭК для граждан"/"Состояние расчетов» будет видно: есть долг или нет, и на каком основании он сформирован.

Именно там чаще всего и появляется то же «сообщение-решение» — вместо бумажного письма.

Узнать о наличии долга можно через сайт ГНС

Получили письмо с крупной суммой: что делать в первую очередь

Если «письмо счастья» таки пришло — не паникуйте. Вот пошаговая логика действий.

Шаг 1. Проверьте дату получения. Срок оплаты — 60 дней от момента вручения или появления в Электронном кабинете. Считайте именно от этой даты.

Шаг 2. Проверьте сумму и площадь. Анна Даниэль советует прежде всего открыть сообщение и проверить, правильно ли указаны метры: «Если площадь в платежке „удвоилась“ или пришел налог на квартиру, которую вы уже продали — это повод сразу обратиться к налоговой для сверки данных».

Шаг 3. Соберите документы. Нужны: паспорт, код, оригиналы права собственности, выписка из Реестра прав, технический паспорт (если есть вопросы относительно площади), договор купли-продажи (если имущество уже продано).

Шаг 4. Обратитесь в налоговую по месту регистрации. Если обнаружена ошибка — они обязаны произвести перерасчет и отправить новое сообщение-решение.

Пошаговая инструкция, как поступить, если получили письмо с большой суммой

Когда штраф можно отменить — и это реально

Не каждый штраф законный. Есть три ситуации, когда его можно обжаловать.

1. Ошибка базы данных. Если налог начислен без учета льготных метров, есть основания для перерасчета.

2. Сообщение не было отправлено вовремя. «По закону, ГНС обязана направить уведомление-решение до 1 июля отчетного года. Если этот срок нарушен, а вас штрафуют за „просрочку“ — штраф подлежит отмене (пп. 266.10.1 НКУ)», — говорит адвокат.

3. Имущество в зоне боевых действий или повреждено. По «военным нормам» (пп. 69.22 подраздела 10 раздела XX НКУ), объекты на оккупированных или поврежденных из-за агрессии рф территориях от налога освобождены — если внесены в Государственный реестр поврежденного имущества.

Два пути обжалования: какой выбрать

Как объясняет адвокат Анна Даниэль, существует два варианта.

Первый — административный: подать жалобу в ГНС высшего уровня. Подходит, если есть очевидная техническая ошибка и хочется решить быстро.

Второй — судебный: обжаловать сообщение-решение в суде. «Этот путь эффективен, если налоговая игнорирует ваши аргументы или сумма большая — например, начислен налог на „роскошь“ вместе с пеней», — уточняет адвокат.

Если речь идет о внушительных суммах и вы готовы подавать исковое заявление — лучше сразу привлекать юриста.

Какие штрафы начисляются за просрочку

Если пропустить срок уплаты, штраф начисляется автоматически:

до 30 дней просрочки — 5% от суммы долга;

— 5% от суммы долга; более 30 дней — 10% от суммы долга.

Дополнительно начисляется пеня — за каждый день задержки.

«Ключевое, что стоит запомнить: даже если писем не было — проверьте электронный кабинет. А если платежка уже пришла и сумма кажется слишком большой — не спешите платить, сначала проверьте правильность начисления», — подытожила Анна Даниэль.

