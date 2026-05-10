Сколько стоит аренда квартир в разных городах Украины Сегодня 14:13 — Недвижимость

Где самая дорогая аренда жилья в Украине, Фото: magnific

В мае цены на аренду квартир в Украине существенно разнятся в зависимости от региона. Самые дорогие предложения сосредоточены в западных городах и столице, в то время как самые низкие — в восточных и южных регионах.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Стоимость аренды однокомнатных квартир

Дороже всего арендовать однокомнатное жилье в Ужгороде — около 22,1 тыс. грн в месяц.

Второе и третье места занимают Львов и Киев, где стоимость аренды составляет 19,9 тыс. и 17,9 тыс. соответственно.

Также в города с дорогой арендой входит Ивано-Франковск со средней стоимостью 17,7 тыс. грн, тогда как в Луцке цены держатся на уровне около 15,5 тыс. грн.

Самые низкие цены на аренду однокомнаток наблюдаются в восточных и южных городах:

Харьков и Николаев — около 6,5 тыс. грн;

Запорожье — 8 тыс. грн;

Чернигов — около 9 тыс. грн;

Полтава — около 10 тыс. грн.

Средняя стоимость однокомнатных квартир, Інфографіка: ЛУН

Сколько стоят двухкомнатные квартиры

В сегменте двухкомнатного жилья лидером по стоимости также остается Ужгород — примерно 35,4 тыс. грн в месяц. Далее слудуют:

Киев — около 26 тыс. грн;

Львов — 23 тыс. грн;

Ивано-Франковск — 18 тыс. грн;

Черновцы — 17,7 тыс. грн.

Стоимость аренды зависит прежде всего от спроса и ситуации безопасности. Западные области остаются популярными для переезда, поэтому жилье там сдается быстро даже по более высоким ценам.

В Киеве спрос поддерживает рынок труда и возвращение части жителей. В регионах, где меньше работы, арендаторы часто вынуждены снижать стоимость жилья.

Ранее Finance.ua писал , что в 2026 году государство продолжает выплачивать компенсации за аренду жилья для ветеранов, которые лишились крова или были вынуждены переехать из-за войны.

Сумма компенсации зависит от населенного пункта:

в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6 656 грн (2 прожиточных минимума);

в областных центрах — 4 992 грн (1,5 прожиточного минимума);

в других населенных пунктах — 3 328 грн (1 прожиточный минимум).

Если аренда стоит подороже, разницу оплачивает получатель. Для краткосрочной аренды сумма рассчитывается пропорционально дням проживания.

