0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда квартир в разных городах Украины

Недвижимость
16
Где самая дорогая аренда жилья в Украине
Где самая дорогая аренда жилья в Украине, Фото: magnific
В мае цены на аренду квартир в Украине существенно разнятся в зависимости от региона. Самые дорогие предложения сосредоточены в западных городах и столице, в то время как самые низкие — в восточных и южных регионах.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Стоимость аренды однокомнатных квартир

Дороже всего арендовать однокомнатное жилье в Ужгороде — около 22,1 тыс. грн в месяц.
Второе и третье места занимают Львов и Киев, где стоимость аренды составляет 19,9 тыс. и 17,9 тыс. соответственно.
Также в города с дорогой арендой входит Ивано-Франковск со средней стоимостью 17,7 тыс. грн, тогда как в Луцке цены держатся на уровне около 15,5 тыс. грн.
Самые низкие цены на аренду однокомнаток наблюдаются в восточных и южных городах:
  • Харьков и Николаев — около 6,5 тыс. грн;
  • Запорожье — 8 тыс. грн;
  • Чернигов — около 9 тыс. грн;
  • Полтава — около 10 тыс. грн.
Средняя стоимость однокомнатных квартир
Средняя стоимость однокомнатных квартир, Інфографіка: ЛУН

Сколько стоят двухкомнатные квартиры

В сегменте двухкомнатного жилья лидером по стоимости также остается Ужгород — примерно 35,4 тыс. грн в месяц. Далее слудуют:
  • Киев — около 26 тыс. грн;
  • Львов — 23 тыс. грн;
  • Ивано-Франковск — 18 тыс. грн;
  • Черновцы — 17,7 тыс. грн.
Стоимость аренды зависит прежде всего от спроса и ситуации безопасности. Западные области остаются популярными для переезда, поэтому жилье там сдается быстро даже по более высоким ценам.
В Киеве спрос поддерживает рынок труда и возвращение части жителей. В регионах, где меньше работы, арендаторы часто вынуждены снижать стоимость жилья.
Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году государство продолжает выплачивать компенсации за аренду жилья для ветеранов, которые лишились крова или были вынуждены переехать из-за войны.
Сумма компенсации зависит от населенного пункта:
  • в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6 656 грн (2 прожиточных минимума);
  • в областных центрах — 4 992 грн (1,5 прожиточного минимума);
  • в других населенных пунктах — 3 328 грн (1 прожиточный минимум).
Если аренда стоит подороже, разницу оплачивает получатель. Для краткосрочной аренды сумма рассчитывается пропорционально дням проживания.
По материалам:
Finance.ua
Аренда жильяНедвижимостьКвартира
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems