Сколько стоит аренда квартир в разных городах Украины Сегодня 14:13 — Недвижимость Где самая дорогая аренда жилья в Украине, Фото: magnific В мае цены на аренду квартир в Украине существенно разнятся в зависимости от региона. Самые дорогие предложения сосредоточены в западных городах и столице, в то время как самые низкие — в восточных и южных регионах. Об этом свидетельствуют данные ЛУН. Стоимость аренды однокомнатных квартир Дороже всего арендовать однокомнатное жилье в Ужгороде — около 22,1 тыс. грн в месяц. Второе и третье места занимают Львов и Киев, где стоимость аренды составляет 19,9 тыс. и 17,9 тыс. соответственно. Также в города с дорогой арендой входит Ивано-Франковск со средней стоимостью 17,7 тыс. грн, тогда как в Луцке цены держатся на уровне около 15,5 тыс. грн. Самые низкие цены на аренду однокомнаток наблюдаются в восточных и южных городах: Харьков и Николаев — около 6,5 тыс. грн; Запорожье — 8 тыс. грн; Чернигов — около 9 тыс. грн; Полтава — около 10 тыс. грн. Средняя стоимость однокомнатных квартир, Інфографіка: ЛУН Сколько стоят двухкомнатные квартиры В сегменте двухкомнатного жилья лидером по стоимости также остается Ужгород — примерно 35,4 тыс. грн в месяц. Далее слудуют: Киев — около 26 тыс. грн; Львов — 23 тыс. грн; Ивано-Франковск — 18 тыс. грн; Черновцы — 17,7 тыс. грн. Стоимость аренды зависит прежде всего от спроса и ситуации безопасности. Западные области остаются популярными для переезда, поэтому жилье там сдается быстро даже по более высоким ценам. В Киеве спрос поддерживает рынок труда и возвращение части жителей. В регионах, где меньше работы, арендаторы часто вынуждены снижать стоимость жилья. Ранее Finance.ua писал, что в 2026 году государство продолжает выплачивать компенсации за аренду жилья для ветеранов, которые лишились крова или были вынуждены переехать из-за войны. Сумма компенсации зависит от населенного пункта: в Киеве, Днепре, Львове и Одессе — 6 656 грн (2 прожиточных минимума); в областных центрах — 4 992 грн (1,5 прожиточного минимума); в других населенных пунктах — 3 328 грн (1 прожиточный минимум). Если аренда стоит подороже, разницу оплачивает получатель. Для краткосрочной аренды сумма рассчитывается пропорционально дням проживания.