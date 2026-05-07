Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году (инфографика)

В 2026 году 51,1% опрошенных украинцев планируют приобрести недвижимость. В то же время, большинство ориентируется на бюджет до $60 тыс.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного украинским маркетплейсом недвижимости Dim.ria

Несмотря на войну большинство украинцев продолжают жить в родных городах в 2026 году. В то же время 33,7% сменили место жительства после 24 февраля 2022 года. Более половины опрошенных не имеют собственного жилья: почти 40% арендуют, 7,6% — проживают во временном жилье.

Около половины опрошенных не имеют собственного жилья, Инфографика: Dim.ria

В 2026 году растет интерес к частным домам: 34,7% ищут именно такую ​​недвижимость для покупки. Собственный дом позволит лучше контролировать автономность (свет, отопление, вода), что в свою очередь дает большее чувство безопасности и контроля.

25,9% рассматривают вторичный рынок — это позволяет быстрее переехать без ожидания завершения строительства или ремонта.

51,1% украинцев планируют в этом году приобрести недвижимость, Инфографика: Dim.ria

Бюджеты на покупку

У трети респондентов уменьшился бюджет на покупку недвижимости в 2026 году:

в 33,9% - бюджет уменьшился;

у 29,4% - вырос;

в 36,8% - не изменился.

Наибольшая доля, 43,1% опрошенных, готова потратить на жилье от $30 до $60 тыс., Инфографика: Dim.ria

Наибольшая доля, 43,1% опрошенных, готовы потратить на жилье от $30 до $60 тыс., 33,3% могут выделить еще меньше, до $30 тыс. Таким образом, более 76% респондентов ориентируются на бюджет до $60 тыс.

Среди приоритетов, по которым украинцы выбирают жилье для покупки, на первый план выходят уровень дохода, цены на недвижимость и общая ситуация с безопасностью в стране.

Рынок недвижимости остается ориентированным на доступное жилье, Инфографика: Dim.ria

В то же время, государственные программы, например, єОселя и ипотека отходят на второй план в решении. Ключевыми факторами при аренде являются финансовая ситуация и условия договора

В общем, рынок недвижимости остается ориентированным на доступное жилье, а финансовые факторы определяют как покупку, так и аренду.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные ЛУН писал , что самыми дорогими в Киеве остаются дома в Печерском районе — медианная цена здесь составляет $1,09 млн. Это более чем в 7 раз выше, чем в Днепровском районе, где показатель составляет $152 тыс. Данные актуальны по состоянию на 6 апреля 2026 года. Сегмент средних цен формируют Соломенский район с показателем $265 тыс., а также Деснянский и Святошинский — по $210 тыс. Ниже медианные цены зафиксированы в Дарницком районе — $170 тыс. и Днепровском — $152 тыс.

Эксперт по недвижимости Елена Гайдамаха заявляла , что стоимость жилья в Украине не демонстрирует признаков снижения, несмотря на ожидания потенциальных покупателей. На рынок одновременно оказывают давление военные риски, рост себестоимости строительства и общая экономическая нестабильность.

