В каких городах мира цены на элитное жилье выросли больше всего (инфографика)

Настоящей сенсацией стал Токио — этот город возглавил рейтинг самого быстрого роста стоимости элитного жилья. Здесь цены на премиальное жилье взлетели почти на 60%, оставив далеко позади другие мегаполисы из рейтинга.
Главным двигателем стал сегмент новостроек. Ограниченное предложение на фоне низких процентных ставок и ажиотажного спроса со стороны инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона создало идеальные условия для ценового скачка.
Вторую строчку уверенно занимает Дубай с показателем более 25%. Страна остается «тихой гаванью» с низкой налоговой нагрузкой для состоятельных лиц. Будучи главным финансовым узлом Ближнего Востока, Дубай продолжает бить рекорды: всего за 2025 год здесь было реализовано 500 объектов супер-премиум класса стоимостью более 10 миллионов долларов каждый.
Европа представлена в рейтинге двумя локациями. Интересно, что значительный спрос наблюдается не только в финансовых центрах, но и курортах. К примеру, французский Мерибель стал магнитом для покупателей, ищущих статусную недвижимость для больших семей — так называемых «резиденций для нескольких поколений».
Ранее мы рассказывали, что мировое количество долларовых миллиардеров продолжает расти. При этом доля Европы в мировом количестве миллиардеров постепенно растет.