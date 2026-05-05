В каких городах мира цены на элитное жилье выросли больше всего (инфографика)

В 2025 году мировой рынок элитной недвижимости продемонстрировал изрядную динамику. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где цены на премиум-жилье выросли больше всего.

Рейтинг городов с самым быстрым ростом цен на элитное жилье

В общем, ситуация в мире была неоднородной: от стремительного двузначного роста в Дубае и Маниле до умеренного в Европе.

Настоящей сенсацией стал Токио — этот город возглавил рейтинг самого быстрого роста стоимости элитного жилья. Здесь цены на премиальное жилье взлетели почти на 60%, оставив далеко позади другие мегаполисы из рейтинга.

Главным двигателем стал сегмент новостроек. Ограниченное предложение на фоне низких процентных ставок и ажиотажного спроса со стороны инвесторов Азиатско-Тихоокеанского региона создало идеальные условия для ценового скачка.

Вторую строчку уверенно занимает Дубай с показателем более 25%. Страна остается «тихой гаванью» с низкой налоговой нагрузкой для состоятельных лиц. Будучи главным финансовым узлом Ближнего Востока, Дубай продолжает бить рекорды: всего за 2025 год здесь было реализовано 500 объектов супер-премиум класса стоимостью более 10 миллионов долларов каждый.

Если посмотреть на ситуацию масштабно, Азиатско-Тихоокеанский регион стал главным локомотивом рынка — в первую десятку вошли сразу пять городов этого направления.

Интересно, что Индию в рейтинге представляют аж два города. Это прямое следствие мощного экономического подъема страны, способствующее быстрому накоплению внутреннего капитала.

Европа представлена ​​в рейтинге двумя локациями. Интересно, что значительный спрос наблюдается не только в финансовых центрах, но и курортах. К примеру, французский Мерибель стал магнитом для покупателей, ищущих статусную недвижимость для больших семей — так называемых «резиденций для нескольких поколений».

