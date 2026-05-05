Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Долари в кейсі

Світова кількість доларових мільярдерів продовжує зростати. Якщо у 2021 році їх було 2723, то у 2026 році — вже 3110, що на 14% більше лише за п’ять років.

Про це пише Euronews

За прогнозом Knight Frank, цей тренд лише посилиться: до 2031 року кількість мільярдерів зросте ще на 26% і cягне показника 3915.

На цьому тлі змінюється і географія багатства. Частка Європи у світовій кількості мільярдерів поступово зростає, тоді як у Північній Америці — навпаки, дещо скорочується.

У яких країнах найбільше мільярдерів

Knight Frank прогнозує, що Європа стане одним із ключових драйверів зростання. Очікується, що кількість мільярдерів у регіоні зросте з 780 у 2026 році до 994 у 2031 році (+27%).

Найшвидше зростання демонструють переважно скандинавські країни та Центральна Європа.

Серед лідерів:

Польща — до 2031 року кількість мільярдерів тут зросте на 123% (з 13 до 29 осіб);

Швеція — +81% (з 32 до 58);

Данія — +75% (з 12 до 21);

Норвегія — +53% (з 17 до 26).

Також:

Австрія — +50% (з 12 до 18);

Іспанія — +40% (до 53);

Італія — зростання з 61 до 82;

Туреччина — +31% (з 35 до 46).

Водночас великі економіки, як-от Німеччина, Велика Британія та Франція, не потрапили до рейтингу найшвидшого зростання, оскільки він базується саме на темпах, а не на загальній кількості. Попри це, наприклад, у Німеччині вже нараховувався 171 мільярдер у 2025 році.

Читайте також Понад 3,5 тисячі українців вже задекларували мільйонні доходи

Хто лідирує у світі

Серед 20 країн із найшвидшим зростанням кількості багатіїв перше місце посідає Саудівська Аравія — кількість мільярдерів там зросте на 183% (з 23 до 65).

Якщо ж рахувати за загальною кількістю до 2031 року:

Індія очолить список із 313 мільярдерами;

Австралія та Сінгапур матимуть по 85;

у Європі найбільше мільярдерів очікується в Італії (82), далі — Швеція (58) та Іспанія (53).

Європа проти Америки: як змінюється баланс

Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишається лідером — у 2026 році на нього припадало 36% світових мільярдерів (1116 осіб).

Америка займає 34% (з них 31% — Північна Америка), тоді як Європа — близько чверті.

Експерти прогнозують, що до 2031 року:

Європа збільшить частку до 25,4%;

Північна Америка наростить кількість мільярдерів (з 995 до 1089), але її частка знизиться з 31% до 27,8%.

У звіті наголошується, що найзаможніші родини зараз розподіляють свої статки між кількома регіонами — зазвичай це Америка, Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Така диверсифікація зумовлена ​​глибокою потребою в безпеці та верховенстві права.

Раніше ми повідомляли , що минулого року, згідно зі звітом про світову нерівність, менше 60 000 людей — 0,001% населення світу — контролюють утричі більше багатства, ніж вся нижня половина людства.

Згідно зі списком найбагатших людей Forbes, генеральний директор Tesla Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються в 785,5 мільярда доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.