Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства

Knight Frank прогнозує, що Європа стане одним із ключових драйверів зростання. Очікується, що кількість мільярдерів у регіоні зросте з 780 у 2026 році до 994 у 2031 році (+27%).
Найшвидше зростання демонструють переважно скандинавські країни та Центральна Європа.
Серед лідерів:
Польща — до 2031 року кількість мільярдерів тут зросте на 123% (з 13 до 29 осіб);
Швеція — +81% (з 32 до 58);
Данія — +75% (з 12 до 21);
Норвегія — +53% (з 17 до 26).
Також:
Австрія — +50% (з 12 до 18);
Іспанія — +40% (до 53);
Італія — зростання з 61 до 82;
Туреччина — +31% (з 35 до 46).
Водночас великі економіки, як-от Німеччина, Велика Британія та Франція, не потрапили до рейтингу найшвидшого зростання, оскільки він базується саме на темпах, а не на загальній кількості. Попри це, наприклад, у Німеччині вже нараховувався 171 мільярдер у 2025 році.
У звіті наголошується, що найзаможніші родини зараз розподіляють свої статки між кількома регіонами — зазвичай це Америка, Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Така диверсифікація зумовлена глибокою потребою в безпеці та верховенстві права.
