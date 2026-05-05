0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства

Особисті фінанси
83
Долари в кейсі
Долари в кейсі
Світова кількість доларових мільярдерів продовжує зростати. Якщо у 2021 році їх було 2723, то у 2026 році — вже 3110, що на 14% більше лише за п’ять років.
Про це пише Euronews.
За прогнозом Knight Frank, цей тренд лише посилиться: до 2031 року кількість мільярдерів зросте ще на 26% і cягне показника 3915.
На цьому тлі змінюється і географія багатства. Частка Європи у світовій кількості мільярдерів поступово зростає, тоді як у Північній Америці — навпаки, дещо скорочується.

У яких країнах найбільше мільярдерів

Knight Frank прогнозує, що Європа стане одним із ключових драйверів зростання. Очікується, що кількість мільярдерів у регіоні зросте з 780 у 2026 році до 994 у 2031 році (+27%).
Найшвидше зростання демонструють переважно скандинавські країни та Центральна Європа.
Серед лідерів:
  • Польща — до 2031 року кількість мільярдерів тут зросте на 123% (з 13 до 29 осіб);
  • Швеція — +81% (з 32 до 58);
  • Данія — +75% (з 12 до 21);
  • Норвегія — +53% (з 17 до 26).
Також:
  • Австрія — +50% (з 12 до 18);
  • Іспанія — +40% (до 53);
  • Італія — зростання з 61 до 82;
  • Туреччина — +31% (з 35 до 46).
Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства
Водночас великі економіки, як-от Німеччина, Велика Британія та Франція, не потрапили до рейтингу найшвидшого зростання, оскільки він базується саме на темпах, а не на загальній кількості. Попри це, наприклад, у Німеччині вже нараховувався 171 мільярдер у 2025 році.
Читайте також

Хто лідирує у світі

Серед 20 країн із найшвидшим зростанням кількості багатіїв перше місце посідає Саудівська Аравія — кількість мільярдерів там зросте на 183% (з 23 до 65).
Якщо ж рахувати за загальною кількістю до 2031 року:
  • Індія очолить список із 313 мільярдерами;
  • Австралія та Сінгапур матимуть по 85;
  • у Європі найбільше мільярдерів очікується в Італії (82), далі — Швеція (58) та Іспанія (53).

Європа проти Америки: як змінюється баланс

Азіатсько-Тихоокеанський регіон залишається лідером — у 2026 році на нього припадало 36% світових мільярдерів (1116 осіб).
Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства
Америка займає 34% (з них 31% — Північна Америка), тоді як Європа — близько чверті.
Експерти прогнозують, що до 2031 року:
  • Європа збільшить частку до 25,4%;
  • Північна Америка наростить кількість мільярдерів (з 995 до 1089), але її частка знизиться з 31% до 27,8%.
Місце для вашої реклами
Де зростає кількість мільярдерів: нові тренди світового багатства
У звіті наголошується, що найзаможніші родини зараз розподіляють свої статки між кількома регіонами — зазвичай це Америка, Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Така диверсифікація зумовлена ​​глибокою потребою в безпеці та верховенстві права.
Раніше ми повідомляли, що минулого року, згідно зі звітом про світову нерівність, менше 60 000 людей — 0,001% населення світу — контролюють утричі більше багатства, ніж вся нижня половина людства.
Згідно зі списком найбагатших людей Forbes, генеральний директор Tesla Ілон Маск є найбагатшою людиною у світі, його статки оцінюються в 785,5 мільярда доларів.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДоходиГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems