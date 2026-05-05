Чи треба військовим оцифровувати трудові книжки

Особисті фінанси
Період проходження строкової військової служби зараховується до страхового стажу.
Військовослужбовці, які розпочали трудову діяльність до 1 січня 2004 року, мають пройти процедуру оцифрування документів. Подати необхідні дані потрібно до 10 червня 2026 року.
Про це повідомили у Рівненський обласний ТЦК та СП.

Як подати документи

Подати скановані копії паперової трудової книжки можна через вебпортал Пенсійного фонду України:
  • роботодавцям через особистий кабінет страхувальника;
  • працівникам самостійно через особистий кабінет застрахованої особи.

Алгоритм подання

  1. Увійти на портал Пенсійного фонду України.
  2. Авторизуватися за допомогою КЕП, BankID або Дія.Підпису.
  3. Обрати розділ, що стосується трудових відносин.
  4. Завантажити сканкопії документів.
  5. Підписати та надіслати.

Необхідні документи

Для оцифрування потрібно підготувати:
  • скан або якісне фото трудової книжки;
  • електронний підпис (КЕП) або Дія.Підпис.
Додатково можна подати інші документи, що впливають на страховий стаж, зокрема диплом про освіту, свідоцтво про народження дитини, військовий квиток тощо. Наприклад, навчання у вищих навчальних закладах до 2004 року також враховувалося в трудовому стажі.
Вимоги до файлів:
  • формат — JPG або PDF;
  • роздільна здатність — бажано не менше 300 dpi;
  • розмір — до 1 Мб на файл;
  • усі сторінки мають бути подані в хронологічному порядку з чітко видимими реквізитами: печатками, підписами, датами, серійним номером.
Файли мають бути якісними та читабельними. Необхідно завантажити всі заповнені сторінки трудової книжки.

Особливості для військовослужбовців

Якщо відповідний запис уже внесений до трудової книжки (із зазначенням номера військового квитка та дати його видачі), додатково сканувати військовий квиток не потрібно.
Якщо ж у трудовій книжці відсутній запис про службу або не зазначені необхідні реквізити, військовий квиток слід відсканувати та додати до електронної трудової книжки.
Після перевірки документів фахівцями Пенсійного фонду дані буде внесено до електронного реєстру страхового стажу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що до 10 червня 2026 року українцям потрібно перевести свої паперові трудові книжки в електронний формат. Якщо цього не зробити вчасно, то частину трудового стажу можуть не врахувати під час призначення пенсії. Інколи потрібно надати додаткові документи.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
СтажПенсійний фондВійськовослужбовець
