Сколько стоит жилье в разных городах Болгарии в 2026 году
Цены в разных городах Болгарии
- София: цена за м² варьируется от 1800 до 2800 евро, а типичный бюджет объекта — 120−250 тыс. евро.
- София (пригород): цена за м² от 1400 до 2000 евро, типичный бюджет — 90−180 тыс. евро.
- Пловдив: цена за м² составляет 1200−1800 евро, бюджет объекта — 70−140 тыс. евро.
- Варна: цена за м² от 1300 до 2000 евро, бюджет — 80−160 тыс. евро.
- Бургас: цена за м² от 1200 до 1900 евро, бюджет — 75−150 тыс. евро.
- Курортные зоны (Солнечный берег, Несебр): цена за м² колеблется в пределах 800−1500 евро, типичный бюджет апартаментов — 50−120 тыс. евро.
Расходы и налоги
- оформление и налоги: государственные сборы при регистрации права собственности.
- юридическое сопровождение: нотариальные и регистрационные издержки.
- эксплуатационные расходы: ежегодные местные налоги, коммунальные платежи и оплата за содержание комплекса (такса поддержки).
- финишные инвестиции: меблировка и оборудование объекта, что критически важно для новостроек «под ключ».
Обзор застройщика РИЭЛ: что нужно знать перед покупкой жилья
ПартнерскаяSense Bank запустил в Sense SuperApp валютные переводы между родственниками без комиссий
