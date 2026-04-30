Сколько стоит жилье в разных городах Болгарии в 2026 году

Город Пловдив, Болгария
Болгария перестает быть страной «дешевой недвижимости». Рынок здесь меняется: появляются четкие категории жилья, а цены в столице уже почти догнали европейские города.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Недвижимость в странах Европы: почему инвесторы все чаще „присматриваются" к Болгарии».
Для тех, кто планирует покупать недвижимость в Болгарии, следует понимать, что сейчас рынок делится на разные уровни: от доступных маленьких студий до престижных домов.

Цены в разных городах Болгарии

Для понимания текущей ценовой политики следует ориентироваться на следующие рыночные показатели:
  • София: цена за м² варьируется от 1800 до 2800 евро, а типичный бюджет объекта — 120−250 тыс. евро.
  • София (пригород): цена за м² от 1400 до 2000 евро, типичный бюджет — 90−180 тыс. евро.
  • Пловдив: цена за м² составляет 1200−1800 евро, бюджет объекта — 70−140 тыс. евро.
  • Варна: цена за м² от 1300 до 2000 евро, бюджет — 80−160 тыс. евро.
  • Бургас: цена за м² от 1200 до 1900 евро, бюджет — 75−150 тыс. евро.
  • Курортные зоны (Солнечный берег, Несебр): цена за м² колеблется в пределах 800−1500 евро, типичный бюджет апартаментов — 50−120 тыс. евро.
Важно: приведенные цены — усредненные. Реальная стоимость зависит от стадии готовности проекта, качества строительства, локации (близость к морю или центру), развитости инфраструктуры и транспортной доступности. Часто разница в цене между объектами в одном городе может достигать 30−50%. Именно поэтому опытные инвесторы сегодня оценивают объекты не по «среднему чеку», а по показателю цена/ликвидность.

Расходы и налоги

Распространенной ошибкой среди покупателей остается фокус исключительно на цене покупки без учета сопутствующей экономики сделки.
Чтобы избежать финансовых сюрпризов, в общий бюджет необходимо заложить следующие статьи расходов:
  • оформление и налоги: государственные сборы при регистрации права собственности.
  • юридическое сопровождение: нотариальные и регистрационные издержки.
  • эксплуатационные расходы: ежегодные местные налоги, коммунальные платежи и оплата за содержание комплекса (такса поддержки).
  • финишные инвестиции: меблировка и оборудование объекта, что критически важно для новостроек «под ключ».
Учет этих факторов на начальном этапе позволит объективно оценить рентабельность инвестиций и избежать дисбаланса финансового плана.
Детальнее о рынке недвижимости в Болгарии читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Также по теме
Также по теме
