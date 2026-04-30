Сколько стоит жилье в разных городах Болгарии в 2026 году Сегодня 17:05 — Недвижимость

Город Пловдив, Болгария

Болгария перестает быть страной «дешевой недвижимости». Рынок здесь меняется: появляются четкие категории жилья, а цены в столице уже почти догнали европейские города.

Для тех, кто планирует покупать недвижимость в Болгарии, следует понимать, что сейчас рынок делится на разные уровни: от доступных маленьких студий до престижных домов.

Цены в разных городах Болгарии

Для понимания текущей ценовой политики следует ориентироваться на следующие рыночные показатели:

София: цена за м² варьируется от 1800 до 2800 евро, а типичный бюджет объекта — 120−250 тыс. евро.

София (пригород): цена за м² от 1400 до 2000 евро, типичный бюджет — 90−180 тыс. евро.

Пловдив: цена за м² составляет 1200−1800 евро, бюджет объекта — 70−140 тыс. евро.

Варна: цена за м² от 1300 до 2000 евро, бюджет — 80−160 тыс. евро.

Бургас: цена за м² от 1200 до 1900 евро, бюджет — 75−150 тыс. евро.

Курортные зоны (Солнечный берег, Несебр): цена за м² колеблется в пределах 800−1500 евро, типичный бюджет апартаментов — 50−120 тыс. евро.

Важно: приведенные цены — усредненные. Реальная стоимость зависит от стадии готовности проекта, качества строительства, локации (близость к морю или центру), развитости инфраструктуры и транспортной доступности. Часто разница в цене между объектами в одном городе может достигать 30−50%. Именно поэтому опытные инвесторы сегодня оценивают объекты не по «среднему чеку», а по показателю цена/ликвидность.

Расходы и налоги

Распространенной ошибкой среди покупателей остается фокус исключительно на цене покупки без учета сопутствующей экономики сделки.

Чтобы избежать финансовых сюрпризов, в общий бюджет необходимо заложить следующие статьи расходов:

оформление и налоги: государственные сборы при регистрации права собственности.

юридическое сопровождение: нотариальные и регистрационные издержки.

эксплуатационные расходы: ежегодные местные налоги, коммунальные платежи и оплата за содержание комплекса (такса поддержки).

финишные инвестиции: меблировка и оборудование объекта, что критически важно для новостроек «под ключ».

Учет этих факторов на начальном этапе позволит объективно оценить рентабельность инвестиций и избежать дисбаланса финансового плана.

