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Самые недоступные европейские города для покупки жилья (инфографика)

Недвижимость
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Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья
Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья, Фото: magnific
Дольше всего на собственное жилье нужно собирать жителям столицы Чехии. В Праге работнику со средним доходом придется откладывать всю свою зарплату почти 16 лет, чтобы купить квартиру.
Об этом говорится в данных международного аналитического исследования рынка недвижимости, пишет Сzechia-online.

Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья

Жителю Праги со средним уровнем дохода необходимо накопить сумму, эквивалентную 15,9-летней зарплаты, чтобы приобрести новую квартиру площадью 70 квадратных метров.
Аналитики отмечают, что за последний год ситуация ухудшилась — показатель вырос еще на 0,4-летней зарплаты.
Одной из главных причин называют стремительный рост цен на недвижимость, который значительно опережает темпы увеличения доходов населения.
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За последнее десятилетие стоимость новых квартир в Праге выросла почти на 180%, в то время как средняя заработная плата увеличилась примерно на 80%.
Похожая ситуация наблюдается и в другом чешском городе — Брно, где для покупки квартиры площадью 70 квадратов требуется около 13 годовых зарплат.
«Такая критическая ситуация заставляет молодые семьи или годами сидеть в кабальных ипотеках, или вовсе отказываться от идеи собственного уголка, усугубляя кризис на рынке долгосрочной аренды», — пишет издание.
В ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. надо работать дольше всего, вошли:
  1. Прага (Чехия) — 15,9 летней зарплаты;
  2. Братислава (Словакия) — 13,9;
  3. Мюнхен (Германия) — 10,9;
  4. Варшава (Польша) — 9,2;
  5. Берлин (Германия) — 8,4;
  6. Вена (Австрия) — 8,1.
ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. нужно работать дольше всего
ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. нужно работать дольше всего, Инфографика создана с помощью ИИ
Finance.ua ужеписал, что Испания, Нидерланды и Польша стали одними из самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость в 2026 году. Инвесторов привлекают высокий спрос на аренду, стабильная экономика и прозрачные условия ведения бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
ЕвропаНедвижимостьЖилая недвижимостьЦены на квартиры
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