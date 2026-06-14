Самые недоступные европейские города для покупки жилья (инфографика) Сегодня 14:15 — Недвижимость

Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья, Фото: magnific

Дольше всего на собственное жилье нужно собирать жителям столицы Чехии. В Праге работнику со средним доходом придется откладывать всю свою зарплату почти 16 лет, чтобы купить квартиру.

Об этом говорится в данных международного аналитического исследования рынка недвижимости, пишет Сzechia-online.

Рейтинг самых дорогих городов Европы по доступности жилья

Жителю Праги со средним уровнем дохода необходимо накопить сумму, эквивалентную 15,9-летней зарплаты, чтобы приобрести новую квартиру площадью 70 квадратных метров.

Аналитики отмечают, что за последний год ситуация ухудшилась — показатель вырос еще на 0,4-летней зарплаты.

Одной из главных причин называют стремительный рост цен на недвижимость, который значительно опережает темпы увеличения доходов населения.

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За последнее десятилетие стоимость новых квартир в Праге выросла почти на 180%, в то время как средняя заработная плата увеличилась примерно на 80%.

Похожая ситуация наблюдается и в другом чешском городе — Брно, где для покупки квартиры площадью 70 квадратов требуется около 13 годовых зарплат.

«Такая критическая ситуация заставляет молодые семьи или годами сидеть в кабальных ипотеках, или вовсе отказываться от идеи собственного уголка, усугубляя кризис на рынке долгосрочной аренды», — пишет издание.

В ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. надо работать дольше всего, вошли:

Прага (Чехия) — 15,9 летней зарплаты; Братислава (Словакия) — 13,9; Мюнхен (Германия) — 10,9; Варшава (Польша) — 9,2; Берлин (Германия) — 8,4; Вена (Австрия) — 8,1.

ТОП-6 городов Европы, где на квартиру площадью 70 кв. м. нужно работать дольше всего, Инфографика создана с помощью ИИ

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