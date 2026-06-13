Рейтинг застройщиков пригорода Киева Сегодня 09:08 — Недвижимость

Крупнейшие застройщики пригорода Киева

Рынок недвижимости пригорода Киева продолжает развиваться, предоставляя покупателям доступ к современным квартирам с индивидуальным отоплением и возможности оформления сделок по государственной программе «єОселя». По итогам 2025 года в пригороде столицы сдали почти 578 тыс. кв. м жилья, что соответствует около 12,5 тыс. новых квартир в 74 жилых комплексах. Лишь пять крупнейших девелоперов построили 40% всего этого объема.

В новом видео на YouTube рассказываем о рейтинге застройщиков пригорода Киева за 2025 год.

Сколько стоят квартиры в пригороде столицы

Абсолютные лидеры застройки — Ирпень и Софиевская Борщаговка. На них приходится треть всего нового жилья пригорода.

Цены на жилье в пригороде существенно разнятся в зависимости от населенного пункта и класса недвижимости.

Доступные предложения можно найти в Белогородке, где стоимость квадратного метра стартует от 17 тыс. грн.

Абсолютный ценовой максимум принадлежит бизнес-классу в Подгорцах, где стоимость квадрата в Park Lake City превышает 75 тыс. грн.

В популярных среди покупателей городах цены также остаются достаточно высокими:

Ирпень — от 40 до 55 тыс. грн за квадратный метр жилья;

Софиевская Борщаговка — от 37,5 до 57,5 ​​тыс. грн;

Гостомель — около 35 тыс. грн.

Минимальная сумма для покупки квартиры в пригороде Киева составляет около 531 тыс. грн. Именно по такой сумме можно найти компактное жилье в Боярке.

В то же время, для покупки типичной квартиры комфорт-класса покупателям стоит ориентироваться на бюджет от 1,5 до 2 млн грн.

ТОП-5 застройщиков пригорода

По данным портала «Минфин», самые большие объемы жилья в 2025 году ввели в эксплуатацию следующие компании:

Martynov Real Estate — более 84,7 тыс. кв. м жилья;

Molodist — 41,8 тыс. кв. м;

компания «Отважных» — 37,1 тыс. кв. м;

«Атлант» — около 36,9 тыс. кв. м;

«Синергия» — почти 28,4 тыс. кв. м.

Детальнее о том, как выбрать качественное жилье и не попасть к мошенническому девелоперу, смотрите в видео:

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