Рейтинг застройщиков пригорода Киева

Рынок недвижимости пригорода Киева продолжает развиваться, предоставляя покупателям доступ к современным квартирам с индивидуальным отоплением и возможности оформления сделок по государственной программе «єОселя». По итогам 2025 года в пригороде столицы сдали почти 578 тыс. кв. м жилья, что соответствует около 12,5 тыс. новых квартир в 74 жилых комплексах. Лишь пять крупнейших девелоперов построили 40% всего этого объема.
В новом видео на YouTube рассказываем о рейтинге застройщиков пригорода Киева за 2025 год.
Сколько стоят квартиры в пригороде столицы
Абсолютные лидеры застройки — Ирпень и Софиевская Борщаговка. На них приходится треть всего нового жилья пригорода.
Цены на жилье в пригороде существенно разнятся в зависимости от населенного пункта и класса недвижимости.