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Рейтинг застройщиков пригорода Киева

Недвижимость
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Крупнейшие застройщики пригорода Киева
Крупнейшие застройщики пригорода Киева
Рынок недвижимости пригорода Киева продолжает развиваться, предоставляя покупателям доступ к современным квартирам с индивидуальным отоплением и возможности оформления сделок по государственной программе «єОселя». По итогам 2025 года в пригороде столицы сдали почти 578 тыс. кв. м жилья, что соответствует около 12,5 тыс. новых квартир в 74 жилых комплексах. Лишь пять крупнейших девелоперов построили 40% всего этого объема.
В новом видео на YouTube рассказываем о рейтинге застройщиков пригорода Киева за 2025 год.

Сколько стоят квартиры в пригороде столицы

Абсолютные лидеры застройки — Ирпень и Софиевская Борщаговка. На них приходится треть всего нового жилья пригорода.
Цены на жилье в пригороде существенно разнятся в зависимости от населенного пункта и класса недвижимости.
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Доступные предложения можно найти в Белогородке, где стоимость квадратного метра стартует от 17 тыс. грн.
Абсолютный ценовой максимум принадлежит бизнес-классу в Подгорцах, где стоимость квадрата в Park Lake City превышает 75 тыс. грн.
В популярных среди покупателей городах цены также остаются достаточно высокими:
  • Ирпень — от 40 до 55 тыс. грн за квадратный метр жилья;
  • Софиевская Борщаговка — от 37,5 до 57,5 ​​тыс. грн;
  • Гостомель — около 35 тыс. грн.
Минимальная сумма для покупки квартиры в пригороде Киева составляет около 531 тыс. грн. Именно по такой сумме можно найти компактное жилье в Боярке.
В то же время, для покупки типичной квартиры комфорт-класса покупателям стоит ориентироваться на бюджет от 1,5 до 2 млн грн.

ТОП-5 застройщиков пригорода

По данным портала «Минфин», самые большие объемы жилья в 2025 году ввели в эксплуатацию следующие компании:
  • Martynov Real Estate — более 84,7 тыс. кв. м жилья;
  • Molodist — 41,8 тыс. кв. м;
  • компания «Отважных» — 37,1 тыс. кв. м;
  • «Атлант» — около 36,9 тыс. кв. м;
  • «Синергия» — почти 28,4 тыс. кв. м.
Детальнее о том, как выбрать качественное жилье и не попасть к мошенническому девелоперу, смотрите в видео:
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКиев
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