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Сколько квадратных метров жилья можно купить по цене одного паркоместа (инфографика)

Недвижимость
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Авто в подземном паркинге
Авто в подземном паркинге
Стоимость паркомест в новостройках существенно отличается в зависимости от региона. Самые дорогие места для авто — в Киеве. Средняя стоимость составляет $27,7 тыс., что на 18% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Dim.ria.

Какие цены на паркоместа в регионах

В других крупных городах ценник за 1 машиноместо несколько ниже:
  • Одесса — $20,7 тыс.;
  • Днепр — $19,2 тыс.;
  • Львов — $18,6 тыс.
Дороже всего купить место для автомобиля в Киеве
Дороже всего купить место для автомобиля в Киеве, Інфографіка: Dim.ria
Самые бюджетные паркоместа в мае в Волынской области — около $4,9 тыс. и Сумской — $3,3 тыс.

Как изменился спрос

Спрос на покупку паркомест среди украинцев в мае 2026 года в основном увеличился по сравнению с прошлым годом. Очень заметен рост в Николаевской (+194%), Черкасской (+129%), Ивано-Франковской (+126%), Тернопольской (+102%) и Черновицкой (+100%) областях.
В мае 2026 года спрос на покупку паркомест среди украинцев преимущественно рос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В мае 2026 года спрос на покупку паркомест среди украинцев преимущественно рос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года., Инфографика: Dim.ria
Падение интереса к покупке стоянки под авто в новостройке зафиксировано в Кировоградской (-62%), Черниговской (-57%), Сумской (-47%) и Закарпатской (-34%) областях.
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Что происходит с предложением

Ситуация с количеством предложений паркомест в новостройках не сильно изменилась по отношению к прошлому году. Несколько увеличилось количество объявлений в Ивано-Франковской (+3%), Одесской (+3%), Хмельницкой (+3%) и Винницкой (+2%) областях. Уменьшилось предложение в Днепропетровской (-4%) области и в Киеве (-1%).
Ситуация с количеством предложений паркомест в новостройках не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом
Ситуация с количеством предложений паркомест в новостройках не сильно изменилась по сравнению с прошлым годом, Инфографика: Dim.ria

Как соотносятся цены на жилье и паркоместа

За год цена квадратного метра в новостройке больше всего выросла в Ивано-Франковской (+20%), Житомирской (+18%), Тернопольской (+18%), Хмельницкой (+14%), Винницкой (+14%) и Кировоградской (+14%) областях.
Как соотносятся цены на жилье и паркоместа
Как соотносятся цены на жилье и паркоместа, Инфографика: Dim.ria
Падение цен зафиксировано в Николаевской (-6%), Полтавской (-3%) и Харьковской (-3%) областях.
Наибольшее количество квадратных метров по средней цене паркоместа можно приобрести в:
  • Одесской — 21,5 м ²;
  • г. Киев — 19,4 м²;
  • Черкасской — 18,2 м²;
  • Днепропетровской — 17,2 м²;
  • Киевской — 16,8 м².
Сколько квадратных метров жилья можно купить по цене одного паркоместа
Сколько квадратных метров жилья можно купить по цене одного паркоместа, Инфографика: Dim.ria
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что спрос на парковочные места остается стабильно высоким как в Киеве, так и в пригороде. В сегменте покупки разница между гаражами и паркоместами остается существенной — гаражи значительно дешевле. В то же время в аренде эта разница постепенно сокращается.
Так, в апреле в Киеве медианная стоимость покупки паркоместа составила 1,22 млн грн, что на 29% больше, чем в прошлом года. В то же время столица потеряла позицию самой дорогой локации. Самая высокая медианная цена была зафиксирована в Софиевской Борщаговке — около 1,28 млн грн. За год стоимость здесь выросла почти на 90%. Одновременно возрос спрос: количество откликов на объявление возросло на 69% по сравнению с мартом 2025 года.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьАвто
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