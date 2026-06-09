Рада снизила налог на аренду жилья с 18% до 5%

Верховная Рада поддержала законопроект № 15111-д, предусматривающий снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду.
С 1 января 2027 года НДФЛ для таких арендодателей планируют уменьшить с 18% до 5%. Инициаторы изменений считают, что это поможет вывести значительную часть рынка из тени и увеличить налоговые поступления.
Об этом сообщила председатель комитета Совета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.
Почему решили снизить налог
Нынешняя налоговая нагрузка — одна из причин, по которой многие владельцы жилья не оформляют арендные отношения официально и не декларируют полученные доходы.
По ее словам, снижение ставки до 5% должно создать стимулы для легальной работы рынка, заключения официальных договоров и уплаты налогов.
«По-моему, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Снижение ставки до 5% должно создать стимулы работать легально, заключать официальные договоры и платить налоги».
Что это значит для рынка аренды
По мнению Шуляк, от нововведения могут выиграть все участники рынка:
арендодатели получат более простые и понятные правила налогообложения,
арендаторы — лучше защиту своих прав благодаря официальным договорам,
государство — более прозрачный рынок и дополнительные поступления в бюджет.
В то же время, она подчеркнула, что для успешного внедрения изменений недостаточно только принять закон. Важную роль должна сыграть информационная кампания, объясняющая гражданам новые правила и возможности. По ее мнению, без должного информирования рынок также будет постепенно выходить из тени, но значительно медленнее.
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