Рада снизила налог на аренду жилья с 18% до 5% Сегодня 16:12 — Недвижимость

Многоэтажный дом

Верховная Рада поддержала законопроект № 15111-д, предусматривающий снижение ставки налога на доходы физических лиц для граждан, которые официально сдают недвижимость в аренду.

С 1 января 2027 года НДФЛ для таких арендодателей планируют уменьшить с 18% до 5%. Инициаторы изменений считают, что это поможет вывести значительную часть рынка из тени и увеличить налоговые поступления.

Об этом сообщила председатель комитета Совета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Почему решили снизить налог

Нынешняя налоговая нагрузка — одна из причин, по которой многие владельцы жилья не оформляют арендные отношения официально и не декларируют полученные доходы.

По ее словам, снижение ставки до 5% должно создать стимулы для легальной работы рынка, заключения официальных договоров и уплаты налогов.

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«По-моему, это один из тех случаев, когда меньшая ставка налога может дать лучший результат для государства. Снижение ставки до 5% должно создать стимулы работать легально, заключать официальные договоры и платить налоги».

Что это значит для рынка аренды

По мнению Шуляк, от нововведения могут выиграть все участники рынка:

арендодатели получат более простые и понятные правила налогообложения,

арендаторы — лучше защиту своих прав благодаря официальным договорам,

государство — более прозрачный рынок и дополнительные поступления в бюджет.

В то же время, она подчеркнула, что для успешного внедрения изменений недостаточно только принять закон. Важную роль должна сыграть информационная кампания, объясняющая гражданам новые правила и возможности. По ее мнению, без должного информирования рынок также будет постепенно выходить из тени, но значительно медленнее.

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