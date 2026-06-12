Сколько стоят смарт-квартиры в Украине: за 5 лет цены значительно выросли Сегодня 14:01 — Недвижимость

Из-за внутренней миграции компактное жилье остается одним из популярных форматов.

Согласно исследованию, за последние пять лет цены на квартиры площадью 20−30 кв. м существенно выросли как в сегменте аренды, так и в покупке. В то же время динамика спроса оказалась разной.

Об этом свидетельствуют данные OLX

За последние пять лет квартиры площадью 20−30 м² существенно подорожали по всей Украине, однако спрос на аренду и покупку отличается. Если аренда таких квартир стала не только дороже, но и востребованной среди украинцев, то спрос на покупку возрастал значительно медленнее и преимущественно в западных областях.

Наибольшие изменения произошли именно на западе страны, где из-за внутренней миграции компактное жилье остается одним из популярных форматов.

Аренда

По сравнению с маем 2021 года медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м выросла во всех областных центрах. Наиболее заметное удорожание зафиксировано на западе Украины.

Лидером стал Ивано-Франковск, где медианная стоимость аренды за пять лет выросла на 217% до 9,5 тыс. грн. Второе место занял Ужгород с показателем +175%, где аренда такой квартиры в мае 2026 стоила в среднем 11 тыс. грн. В Тернополе цены выросли на 167% до 8 тыс. грн.

Также существенный рост зафиксирован в других городах западного региона:

Львов — на 138%, до 13 тыс. грн;

Черновцы — на 152%, до 8,8 тыс. грн;

Ровно — на 100%, до 9 тыс. грн;

Луцк — на 100%, до 9 тыс. грн.

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В Киеве медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м выросла на 60% и составляет 12 тыс. грн. Столица занимает второе место по уровню цен после Львова.

Среди городов юга и юго-востока Украины заметно возросла медианная стоимость аренды в Запорожье: +129% до 8 тыс. грн. В других городах показатели ниже: +70% в Днепре (8,5 тыс. грн), +45% в Николаеве (5,5 тыс. грн), +40% в Одессе (7 тыс. грн), +13% в Херсоне (4 тыс. грн), +4% в Харькове (5,5 тыс. грн).

Что касается спроса, то также фиксируем рост в разрезе 5 лет. По сравнению с довоенным маем 2021 года количество откликов на аренду квартир 20−30м² существенно возросло в Ужгороде (+263%), Полтаве (+230%), Житомире (+122%), Львове (+84%), Тернополе (+72%). Заметное снижение наблюдалось только в Днепре (-25%) и Херсоне (-98%).

Покупка

В сегменте покупки квартир площадью 20−30 кв. м также наблюдается значительное удорожание, особенно в западных областях.

В Ивано-Франковске медианная стоимость таких квартир за пять лет выросла в четыре раза и достигла 1,7 млн ​​грн. Подобная ситуация зафиксирована в Луцке, где средняя цена превысила 1,8 млн грн. В Ровно микроквартиры подорожали втрое до 1,7 млн ​​грн.

Существенный рост также зафиксирован в других городах:

Львов — +196%, до 2,4 млн грн;

Тернополь — +186%, до 1,4 млн грн;

Хмельницкий — +184%, до 1,4 млн грн;

Ужгород — +151%, до 1,5 млн грн;

Черновцы — +148%, до 1,5 млн грн.

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Среди других городов, где подорожание превысило 100%:

Черкассы — +148%, до 1,5 млн грн;

Житомир — +133%, до 1,5 млн грн;

Кропивницкий — +133%, до 967 тыс. грн;

Одесса — +106%, до 1,3 млн грн.

В Киеве медианная стоимость покупки квартиры 20−30м² составила около 1,8 млн грн в мае 2026 года (третье место после Львова и Луцка по цене). Это на 74% больше, чем в мае 2021 года.

Наименьшие показатели роста в сегменте покупки фиксировали в Днепре (+65% до 1 млн. грн.), Чернигове (+61% до 866 тыс. грн.), Сумах (+60% до 764 тыс. грн.), Николаеве (+36% до 657 тыс. грн.), Харькове (+32% до 767 тыс. грн.). Подешевели «микроквартиры» за 5 лет только в Херсоне: -9%, медианная цена в мае 2026 — 435 тыс. грн.

Если же анализировать спрос на покупку микроквартир, то за 5 лет он стал существенно выше лишь в областных центрах мероприятия Украины, а именно: +143−145% в Ужгороде и Тернополе, +89% в Ивано-Франковске, +75% в Черновцах, +72% во Львове. В других городах он либо незначительно вырос, либо остался на уровне мая 2021 года. Наиболее заметное снижение спроса на покупку зафиксировано в Херсоне -93%.

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