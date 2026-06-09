Украинцы стали чаще интересоваться жильем в прифронтовых регионах: какие области лидируют Сегодня 09:02 — Недвижимость

Украинцы считают недвижимость в прифронтовых областях потенциально выгодной инвестицией

Около 55% опрашиваемых украинцев отметили, что не готовы купить жилье в прифронтовых регионах. В то же время, 20% готовы рассмотреть покупку недвижимости для проживания. Также около 55% респондентов считают недвижимость в прифронтовых регионах потенциально выгодной инвестицией на перспективу пяти-десяти лет после войны.

Об этом свидетельствуют данные OLX

Как изменился спрос на жилье

Аналитика свидетельствует, что спрос на жилье в приближенных к зоне боевых действий регионах менялся неравномерно. По сравнению с апрелем 2025 года в Харьковской и Херсонской областях зафиксировано снижение количества отзывов на квартиры всех типов. В частности, в Харьковской области спрос на двухкомнатные квартиры сократился на 23%, а в Херсонской — на однокомнатные на 37%.

Однако эта тенденция не распространяется на другие изучаемые регионы. Кое-где спрос не изменился с прошлого года, а в отдельных сегментах, напротив, вырос. В частности, на 3-комнатные квартиры количество откликов заметно выросло в Днепропетровской (+22%) и Сумской (+72%) области, на 2-комнатные — в Запорожской (+48%) и Сумской (+55%).

Кто планирует покупать жилье

В опросе приняло участие около 4,7 тыс. пользователей платформы. Примерно 69% отметили, что планируют или рассматривают вариант покупки недвижимости в Украине в течение следующих 1−3 лет. В основном — для собственного проживания (75%). Покупку жилья в качестве инвестиции (для сдачи в аренду) рассматривают 11%.

54% опрашиваемых отметили, что не готовы купить жилье в прифронтовых регионах. Преимущественно среди причин риски в сфере безопасности и угроза разрушения (79%), неопределенность относительно завершения войны (58%) и риски повреждения или потери права собственности (53%).

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Однако есть и те, кто к этому относятся положительно: 20% готовы рассмотреть покупку недвижимости для проживания, еще 8% - только как инвестицию. Еще 17% не выбрали ни один из вариантов, ведь им затруднились ответить на этот вопрос.

Что может стимулировать спрос

В частности, среди факторов, которые могли бы побуждать искателей изменить свое решение и приобрести жилье в прифронтовых областях:

стабилизация ситуации в сфере безопасности, 34%;

гарантии государства или страхование военных рисков, 28%;

значительно более низкая цена по сравнению с более безопасными регионами, 25%;

восстановление инфраструктуры и экономики региона, 21%;

перспектива роста стоимости по окончании войны, 16%.

Какое жилье интересует покупателей

Интересно, что в основном пользователи, как вариант покупки в прифронтовом регионе, выбрали частный дом в городе или пригороде — 64%. Квартиры на вторичном рынке выбрали 54%, а еще 27% - квартиру на первичном рынке.

Относительно суммы, которую готовы потратить на недвижимость в этих областях, преимущественно это до $15 тыс. (48%). Еще 39% готовы заложить бюджет в $15−30 тыс. От $30 тыс. до $60 тыс. рассматривают 21% респондентов.

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Авторы исследования отмечают, что медианная цена покупки 1-комнатной квартиры в Харьковской области составила около 1,1 млн грн ($24,7 тыс.) в апреле 2026 года. Самая низкая медианная стоимость — в Херсонской: 636 тыс. грн ($14,3 тыс.)

Какие области больше всего интересуют покупателей

В большинстве своем респонденты готовы рассмотреть Харьковскую область (39%). На втором месте — Днепропетровская (28%), на третьем — Запорожская (20%). От 15% до 18% ответов пришлось на Николаевскую и Херсонскую области, а меньше всего — на Сумскую, 13%.

В целом, украинцы считают недвижимость в прифронтовых областях потенциально выгодной инвестицией на перспективу 5−10 лет после завершения войны — об этом отметили около 55%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на OLX Недвижимость писал , что с начала года наибольшее удорожание однокомнатных квартир наблюдалось в западных и восточных областях. Так, самые высокие темпы роста медианных цен фиксируются в Тернопольской — до 10% и Закарпатской — до 7%, что может быть связано с высоким спросом на жилье в относительно безопасных регионах. В Харьковской и Сумской областях цены выросли до 6% в долларах, в том числе из-за спроса со стороны ВПЛ, переезжающих из зон активных боевых действий.

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