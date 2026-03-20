Какие сейчас цены на жилье в прифронтовых областях

Жилые дома

Несмотря на сложную ситуацию, цены на жилье в прифронтовых областях в основном растут. В то же время, спрос на покупку снижается.

Об этом свидетельствует исследование OLX Недвижимость. Эксперты проанализировали, как изменились цены и спрос на востоке и юго-востоке Украины.

Покупка жилья

Исследование зафиксировало, что в феврале 2026 года по сравнению с февралем 2025 года медианные цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке преимущественно выросли.

Наибольший рост медианных цен зафиксирован в:

Харьковской обл. — +18%, до 1 млн грн ($22,6 тыс.);

Харькове — +16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тыс.);

Сумской обл. — +15%, до 862 тыс. грн ($19,5 тыс.);

Суммах — +19%, до 992 тыс. грн ($22,4 тыс.).

Более умеренный рост медианной цены зафиксирован в Днепропетровской и Черниговской областях: в пределах от +8% до +12%, до 1,1 млн грн ($24,9 тыс.) и 1,4 млн грн ($31,7 тыс.) соответственно. В областных центрах покупка 1-комнатной квартиры обойдется несколько дороже: 1,4 млн. грн. ($31,7 тыс.) в Днепре и 1,5 млн. грн. в Чернигове ($33,9 тыс.)

В Херсонской области медианная стоимость стала выше на +6%, до 632 тыс. грн ($14,3 тыс.). Ориентировочно по такой же медианной цене в феврале 2026 года можно было приобрести 1-комнатную квартиру в областном центре, Херсоне.

При этом спрос на покупку снизился во всех регионах прифронтовых — от -15% до -45%. Наибольшее падение:

Чернигов и область — до -44%;

Харьков и область — до -39%;

Днепр и область — до -35%.

Тенденции на рынке аренды

В отличие от покупки, на рынке аренды единой динамики нет.

Рост цен зафиксирован в:

Харьковской обл. — +33%, до 5,3 тыс. грн;

Херсонской обл. — +33%, до 4 тыс. грн;

Запорожье и область — +20%, до 6 тыс. грн;

Днепр и область — +6%, до 10,5 тыс. грн и 9 тыс. грн.

Не изменились цены в феврале 2026 года в Черниговской области (6,5 тыс. грн). В Чернигове медианная цена идентична, однако она на 7% ниже, чем в феврале 2025 года. Отрицательный показатель был и в Сумской области: -17%, до 5 тыс. грн.

Ситуация со спросом также неоднородная:

самый большой прирост в количестве откликов произошел в Запорожской области (+74%) и Харьковской (+19%);

в Херсонской и Сумской спрос на аренду 1-комнатных квартир снизился на -10%, а в Черниговской — на -28%.

Общая картина рынка

Рынок недвижимости в прифронтовых регионах показывает смешанные тенденции.

Как отмечают аналитики, в сегменте покупки медианные цены в основном растут, однако активность покупателей заметно снижается, что свидетельствует об «осторожности» на рынке.

«В сегменте аренды ситуация более неоднородна: в одних областях одновременно растут и цены, и спрос, тогда как в других наблюдается их снижение. В частности ситуация все больше зависит от безопасности в регионе и миграционных процессов», — подытожили в OLX Недвижимость.

