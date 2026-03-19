Место для вашей рекламы

Цены на квартиры в Киеве (с ремонтом и без) в марте 2026 года (инфографика)

Стоимость жилья в Киеве продолжает расти. За последние полгода квартиры прибавили в цене еще 11% в долларах. Но спрос на жилье все же остается ограниченным из-за военных действий.
Это видно из статистики ЛУН.
Так, по состоянию на 19 марта 2026 года, средняя цена 1-комнатной квартиры на вторичке столицы с ремонтом самая высокая в Печерском районе — от 165 тыс. долл.
При этом если такую ​​квартиру брать без ремонта, то цена падает на 30 тыс. долл. (плюс-минус).
Традиционно дешевле можно купить квартру в Деснянском районе столицы — за 48 тыс. с ремонтом, и от 37 тыс. долл. — без ремонта.
Соломенский район находится в середине ценовой таблицы: с ремонтом можно 1-комнатную купить за 76 тыс. долл., без ремонта — 56 тыс. долларов.
В Оболонском районе с ремонтом можно взять за 60 тыс. долл., без ремонта — 55 тыс. долларов.
Средняя цена

По состоянию на 19 марта 2026 года средняя цена на 1-комнатную квартиру на вторичном рынке столицы составляет 69 900 дол. За метр квадратный — 1680 дол.
Ранее писали, что самая высокая цена на 1-комн. квартиру по типу застройки в домах дореволюционной застройки (до 1918 года) — от 140 тыс. дол. За ними следуют новостройки с 2010 года — от 83 тыс. долларов. Почти по той же цене идут сталинки (1918−1956 годы) и спецпроекты, которые строились с 1991 по 2010 годы.
Самые дешевые 1-комнатные квартиры — это хрущевки и панельки, здесь цена не очень отличается — 45 тыс. долл. и 47 тыс. долл.
Место для вашей рекламы
Напомним, в марте 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 305, которым внесены изменения в процедуру возведения частных домов в условиях военного положения.
Основные изменения не только на автоматизации процессов, но и на усилении контроля. Ключевая цель — четкое разграничение небольшого частного строительства и крупных коттеджных проектов.
В новой редакции теперь изложен список объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта. Речь идет об индивидуальных, садовых и дачных жилых домах высотой не более двух этажей, даже с мансардой и общей площадью до 500 кв. м. Все подробности — здесь.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Жилая недвижимостьКиев
Место для вашей рекламы
