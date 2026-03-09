Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине в 2026 году (инфографика) Сегодня 20:01 — Недвижимость

Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области

Наибольшее количество объявлений об аренде жилья в феврале появилось в Черниговской области — +86%. Наиболее заметное уменьшение предложений наблюдалось в Полтавской области (-16%). Общая ситуация по стране демонстрирует колебания в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.

Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria

Цены

В феврале Киев снова лидирует по средней цене на аренду — 23 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с январем).

Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,9 тыс. грн.

Как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры за год:

г. Киев — 23 000 грн, +15%;

Закарпатская область — 20 500 грн, +11%;

Львовская область — 16 500 грн, без изменений;

Ивано-Франковская область — 16 400 грн, +14%;

Черкасская область — 16 000 грн, +14%;

Волынская область — 15 000 грн, без изменений;

Винницкая область — 14 350 грн, +20%;

Днепропетровская область — 14 000 грн, +17%;

Киевская область — 14 000 грн, +17%;

Хмельницкая область — 12 500 грн, +25%;

Ровенская область — 12 000 грн, без изменений;

Полтавская область — 11 500 грн, +15%;

Одесская область — 11 000 грн, +38%;

Житомирская область — 10 500 грн, -13%;

Тернопольская область — 10 250 грн, без изменений;

Черновицкая область — 10 250 грн, -7%;

Кировоградская область — 8 500 грн, -13%;

Сумская область — 8 000 грн, +33%;

Запорожская область — 6 000 грн, без изменений;

Николаевская область — 6 000 грн, +20%;

Черниговская область — 5 000 грн, без изменений;

Харьковская область — 4 900 грн, +23%.

Сравнение средней стоимости в феврале 2026 года по январь 2026 года, dom.ria.com

Если рассматривать столицу подробнее, то самая дорогая аренда в Печерском районе — 23,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.

Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве, dom.ria.com

Спрос

Активность арендаторов в феврале возросла во всех регионах страны: наиболее существенное увеличение спроса зафиксировано в Кировоградской (+48%), Черниговской (+43%) и Запорожской (+30%) областях.

Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 26 арендаторов.

Спрос на аренду, dom.ria.com

Напомним, ранее Finance.ua писал , что после месяцев отключений электроэнергии и проблем с отоплением рынок аренды жилья в Киеве остается стабильным. По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн. За последний месяц цена не изменилась (0%), а в годовом исчислении также осталась на том же уровне.

