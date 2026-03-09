0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине в 2026 году (инфографика)

Недвижимость
19
Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области
Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области
Наибольшее количество объявлений об аренде жилья в феврале появилось в Черниговской области — +86%. Наиболее заметное уменьшение предложений наблюдалось в Полтавской области (-16%). Общая ситуация по стране демонстрирует колебания в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.

Цены

В феврале Киев снова лидирует по средней цене на аренду — 23 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с январем).
Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,9 тыс. грн.
Как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры за год:
  • г. Киев — 23 000 грн, +15%;
  • Закарпатская область — 20 500 грн, +11%;
  • Львовская область — 16 500 грн, без изменений;
  • Ивано-Франковская область — 16 400 грн, +14%;
  • Черкасская область — 16 000 грн, +14%;
  • Волынская область — 15 000 грн, без изменений;
  • Винницкая область — 14 350 грн, +20%;
  • Днепропетровская область — 14 000 грн, +17%;
  • Киевская область — 14 000 грн, +17%;
  • Хмельницкая область — 12 500 грн, +25%;
  • Ровенская область — 12 000 грн, без изменений;
  • Полтавская область — 11 500 грн, +15%;
  • Одесская область — 11 000 грн, +38%;
  • Житомирская область — 10 500 грн, -13%;
  • Тернопольская область — 10 250 грн, без изменений;
  • Черновицкая область — 10 250 грн, -7%;
  • Кировоградская область — 8 500 грн, -13%;
  • Сумская область — 8 000 грн, +33%;
  • Запорожская область — 6 000 грн, без изменений;
  • Николаевская область — 6 000 грн, +20%;
  • Черниговская область — 5 000 грн, без изменений;
  • Харьковская область — 4 900 грн, +23%.
Сравнение средней стоимости в феврале 2026 года по январь 2026 года
Сравнение средней стоимости в феврале 2026 года по январь 2026 года, dom.ria.com
Если рассматривать столицу подробнее, то самая дорогая аренда в Печерском районе — 23,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве
Средняя стоимость аренды квартиры в Киеве, dom.ria.com

Спрос

Активность арендаторов в феврале возросла во всех регионах страны: наиболее существенное увеличение спроса зафиксировано в Кировоградской (+48%), Черниговской (+43%) и Запорожской (+30%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 26 арендаторов.
Спрос на аренду
Спрос на аренду, dom.ria.com
Напомним, ранее Finance.ua писал, что после месяцев отключений электроэнергии и проблем с отоплением рынок аренды жилья в Киеве остается стабильным. По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн. За последний месяц цена не изменилась (0%), а в годовом исчислении также осталась на том же уровне.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems