Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры в Украине в 2026 году (инфографика)
Наибольшее количество объявлений об аренде жилья в феврале появилось в Черниговской области — +86%. Наиболее заметное уменьшение предложений наблюдалось в Полтавской области (-16%). Общая ситуация по стране демонстрирует колебания в пределах нескольких процентов в зависимости от региона.
Об этом свидетельствуют данные исследования Dim.ria.
Цены
В феврале Киев снова лидирует по средней цене на аренду — 23 тыс. грн/месяц за однокомнатную квартиру (+2% по сравнению с январем).
Самое дешевое жилье для аренды в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 4,9 тыс. грн.
Как изменилась средняя стоимость однокомнатной квартиры за год:
- г. Киев — 23 000 грн, +15%;
- Закарпатская область — 20 500 грн, +11%;
- Львовская область — 16 500 грн, без изменений;
- Ивано-Франковская область — 16 400 грн, +14%;
- Черкасская область — 16 000 грн, +14%;
- Волынская область — 15 000 грн, без изменений;
- Винницкая область — 14 350 грн, +20%;
- Днепропетровская область — 14 000 грн, +17%;
- Киевская область — 14 000 грн, +17%;
- Хмельницкая область — 12 500 грн, +25%;
- Ровенская область — 12 000 грн, без изменений;
- Полтавская область — 11 500 грн, +15%;
- Одесская область — 11 000 грн, +38%;
- Житомирская область — 10 500 грн, -13%;
- Тернопольская область — 10 250 грн, без изменений;
- Черновицкая область — 10 250 грн, -7%;
- Кировоградская область — 8 500 грн, -13%;
- Сумская область — 8 000 грн, +33%;
- Запорожская область — 6 000 грн, без изменений;
- Николаевская область — 6 000 грн, +20%;
- Черниговская область — 5 000 грн, без изменений;
- Харьковская область — 4 900 грн, +23%.
Если рассматривать столицу подробнее, то самая дорогая аренда в Печерском районе — 23,5 тыс. грн, самая дешевая в Деснянском — 9 тыс. грн за однокомнатную квартиру.
Спрос
Активность арендаторов в феврале возросла во всех регионах страны: наиболее существенное увеличение спроса зафиксировано в Кировоградской (+48%), Черниговской (+43%) и Запорожской (+30%) областях.
Наибольший разрыв между количеством предложений и количеством соискателей в Запорожской области: в среднем на 1 объявление приходится 26 арендаторов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что после месяцев отключений электроэнергии и проблем с отоплением рынок аренды жилья в Киеве остается стабильным. По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн. За последний месяц цена не изменилась (0%), а в годовом исчислении также осталась на том же уровне.
