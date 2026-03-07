Стоимость жилья в Чехии достигла рекордных показателей Сегодня 21:13 — Недвижимость

В целом в Чехии цены на квартиры за год выросли на 13,6%

Стоимость недвижимости в Чешской Республике достигла новых рекордных уровней: цены на квартиры выросли на 13,6% в годовом исчислении, на дома — на 9,5%, а на участки под застройку — на 7,2%. В Праге стоимость квадратного метра жилья сейчас составляет около 180 тысяч крон (свыше 7420 евро).

Об этом сообщает Prague Daily со ссылкой на данные банка ČSOB.

Спрос на жилье в Чехии превышает предложение

Жилье в Праге давно считается одним из самых недоступных среди европейских столиц. Да, Deloitte сравнивает, сколько зарплат нужно, чтобы приобрести квартиру определенной площади.

По их рейтингу столица Чехии входит в тройку наименее доступных, наряду с Амстердамом и Афинами.

Читайте также Как защититься от недобросовестных работодателей в Чехии

Мы уже давно наблюдаем превышение спроса над предложением на все типы недвижимости. В прошлом году эта тенденция еще больше усиливалась с понижением ипотечных ставок и ростом реальной заработной платы", — говорит гендиректор ČSOB Мартин Вашек.

Рост цен заставляет покупателей обращать больше внимания на более дешевое и меньшее по площади жилье. Поэтому панельные квартиры подорожали сильнее кирпичных. Средний срок продажи увеличился до 4,8 месяца.

Хмарочос По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.