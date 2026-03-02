После тяжелой зимы аренда в Киеве не подешевела — ЛУН (инфографика) Сегодня 09:05 — Недвижимость

В январе и феврале Киев переживал активные отключения света и перебои с отоплением

После месяцев отключения электроэнергии и проблем с отоплением рынок аренды жилья в Киеве остается стабильным. По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн. За последний месяц цена не изменилась (0%), а в годовом исчислении также осталась на том же уровне.

Об этом свидетельствуют данные ЛУН

Динамика цен в течение зимы

Пик цен пришелся на август 2025 года — тогда средняя 1-комнатная квартира стоила 20 000 грн. С тех пор цены постепенно снижались, и за шесть месяцев рынок потерял около 15% от пикового уровня. После ноября аренда снова стала расти.

Однако в январе-феврале, когда Киев переживал активные отключения света и перебои с отоплением, рост, который начал формироваться в конце осени, остановился.

«Мы видим нетипичную для Киева ситуацию: цена не растет из года в год. Для столицы это, скорее, исключение», — комментирует Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистики.

Пик цен пришелся на август 2025 года, lun.ua

Ситуация в районах без отопления

В большинстве районов Киева цены на аренду за год выросли. В то же время в Днепровском и Дарницком районах — именно наиболее пострадавших от отсутствия отопления — цены остались на уровне прошлого года (0%).

ЛУН отдельно проанализировал дома на левом берегу, отключенные от отопления. По состоянию на 24 февраля в таких домах было 249 объявлений об аренде, в конце января — 274. Изменение не является статистически значимым. То есть резкого выхода квартир на рынок не произошло.

В большинстве районов Киева цены на аренду за год выросли, lun.ua

Так же не зафиксировано статистически значимого падения цен именно в этих домах, то есть цена в домах без отопления стабильна.

Это может свидетельствовать о том, что рынок аренды в пострадавших районах занял позицию ожидания. Для того, чтобы цена начала падать, люди должны переезжать из района в достаточно большом количестве. Возможно, в сложных условиях люди слишком истощены для принятия решения о переезде и самом переезде и просто ожидают кризисного периода. В то же время владельцы квартир, которые все же оказались на рынке в момент кризиса, вероятно также заняли позицию ожидания и не спешат снижать цены, ориентируясь на декабрьские цены до отключений отопления, надеясь, что ситуация нормализуется быстро. То есть владельцы могут придерживать квартиры, чтобы не сдавать их по более низкой цене до нормализации ситуации", — комментирует Кирюхина.

Спрос постепенно восстанавливается

Показателем спроса является то, как быстро квартира сдается в аренду.

По состоянию на начало января квартира искала арендатора в среднем 9 дней. После обстрелов 11 января этот показатель вырос до 15 дней. То есть к середине января, когда были наибольшие морозы и отключение отопления, можно говорить о падении спроса примерно на 40%.

По состоянию на конец февраля 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 17 000 грн., lun.ua

Впрочем, по состоянию на конец февраля квартира в среднем находится на рынке 10 дней. То есть спрос постепенно стабилизировался и почти вернулся к уровню зимних праздников, который традиционно не высок.

Напомним, как свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость, большинство украинцев не меняли место жительства зимой, однако проблемы с энергоснабжением повлияли на приоритеты покупателей и арендаторов жилья.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.