0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновленные требования программы «єОселя»: доступно ли предложение на рынке в Киеве — опрос

Недвижимость
46
Обновленные требования программы «єОселя»: доступно ли предложение на рынке в Киеве — опрос
Обновленные требования программы «єОселя»: доступно ли предложение на рынке в Киеве — опрос
Обновленные требования государственной программы доступной ипотеки «єОселя», вступившие в силу в начале февраля, существенно ограничивают предложение столичного жилья, которое может участвовать в программе.
Так считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» украинские застройщики.

Обновленные правила

Устанавливается максимальный лимит площади и стоимости квартир, которые можно приобрести в пределах «єОселя». Так, максимальная площадь для квартиры — 115,5 кв. м, для частного дома — 125,5 кв. м. На ограничение стоимости влияет регион расположения жилья.

Мнение экспертов

Как сообщил коммерческий директор компании «Ковальская Недвижимость» Дмитрий Плосконос, обновленные нормативы жилья могут уменьшить предложение жилья, которое может участвовать в программе, именно на столичном рынке.
«Мы ожидаем пересмотра условий, введенных правительством для программы „єОселя“ с 8 февраля 2026 года. Из-за изменения предельной стоимости и площади жилья это существенно ограничивает возможности выбора для покупателей, в частности в большинстве предложений на рынке Киева», — рассказал эксперт.
Читайте также
Обновленные правила могут направить спрос покупателей жилья в пригород столицы и регионы, считают в группе компаний DIM.
«В таких условиях обновленные правила будут стимулировать перераспределение спроса за пределы Киева, где на рынке представлено больше объектов, которые одновременно отвечают требованиям программы по цене и площади, в частности в пригороде и регионах», — сообщили в пресс-службе группы.
По мнению руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, введенные в феврале изменения в «єОселя» приведут к сокращению спроса на рынке первичной недвижимости. Он считает необходимым для стимулирования рынка расширить список категорий участников программы, увеличить максимальную площадь жилья и суммы кредитования.
Читайте также
«Мы неоднократно обращались к правительству с предложениями по усовершенствованию государственных программ. В частности, речь идет о повышении предельных сумм кредитования, которые уже не соответствуют реальным ценам на жилье в крупных городах. Впрочем, принятое постановление пошло в обратном направлении: условия программ ужесточились, что будет сдерживать спрос вместо его стимулирования», — пояснил эксперт.
Необходимость учета объективных показателей себестоимости строительства жилья отметила и руководитель департамента продаж киевского офиса девелоперской компании Greenville Сусанна Караханян.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems