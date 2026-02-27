Обновленные требования программы «єОселя»: доступно ли предложение на рынке в Киеве — опрос Сегодня 21:02 — Недвижимость

Обновленные требования программы «єОселя»: доступно ли предложение на рынке в Киеве — опрос

Обновленные требования государственной программы доступной ипотеки «єОселя», вступившие в силу в начале февраля, существенно ограничивают предложение столичного жилья, которое может участвовать в программе.

Так считают опрошенные агентством «Интерфакс-Украина» украинские застройщики.

Обновленные правила

Устанавливается максимальный лимит площади и стоимости квартир, которые можно приобрести в пределах «єОселя». Так, максимальная площадь для квартиры — 115,5 кв. м, для частного дома — 125,5 кв. м. На ограничение стоимости влияет регион расположения жилья.

Мнение экспертов

Как сообщил коммерческий директор компании «Ковальская Недвижимость» Дмитрий Плосконос, обновленные нормативы жилья могут уменьшить предложение жилья, которое может участвовать в программе, именно на столичном рынке.

«Мы ожидаем пересмотра условий, введенных правительством для программы „єОселя“ с 8 февраля 2026 года. Из-за изменения предельной стоимости и площади жилья это существенно ограничивает возможности выбора для покупателей, в частности в большинстве предложений на рынке Киева», — рассказал эксперт.

Читайте также Как сложная зима повлияла на планы украинцев по покупке жилья

Обновленные правила могут направить спрос покупателей жилья в пригород столицы и регионы, считают в группе компаний DIM.

«В таких условиях обновленные правила будут стимулировать перераспределение спроса за пределы Киева, где на рынке представлено больше объектов, которые одновременно отвечают требованиям программы по цене и площади, в частности в пригороде и регионах», — сообщили в пресс-службе группы.

По мнению руководителя проектов Perfect Group Алексея Коваля, введенные в феврале изменения в «єОселя» приведут к сокращению спроса на рынке первичной недвижимости. Он считает необходимым для стимулирования рынка расширить список категорий участников программы, увеличить максимальную площадь жилья и суммы кредитования.

«Мы неоднократно обращались к правительству с предложениями по усовершенствованию государственных программ. В частности, речь идет о повышении предельных сумм кредитования, которые уже не соответствуют реальным ценам на жилье в крупных городах. Впрочем, принятое постановление пошло в обратном направлении: условия программ ужесточились, что будет сдерживать спрос вместо его стимулирования», — пояснил эксперт.

Необходимость учета объективных показателей себестоимости строительства жилья отметила и руководитель департамента продаж киевского офиса девелоперской компании Greenville Сусанна Караханян.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.