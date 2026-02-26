Покупка жилья становится недостижимой для многих украинцев — анализ ЛУН и Work.ua Сегодня 14:00 — Недвижимость

Во Львове и Ужгороде квартира стоит более 8 лет зарплаты

В более безопасных регионах Украины покупка собственного жилья становится экономически недостижимой для многих профессий. Во Львове, Луцке и Ужгороде для приобретения однокомнатной квартиры необходимо откладывать полную годовую зарплату в течение 8−8,5 лет. В Киеве этот показатель составляет 7,7 лет. Для сравнения, в Харькове нужно 3,5 года дохода, в Днепре — 4,5 года.

Work.ua. Об этом свидетельствуют подсчеты ЛУН

«Мы наблюдаем парадокс: безопасность западных регионов стала настолько дорогой валютой, что Львов и Ужгород постепенно переходят в зону экономической недостижимости для многих профессий, — отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика. — Это ограничивает возможности внутреннего перемещения и усложняет улучшение жилищных условий. Для части людей отдельная квартира становится вопросом не выбора, а выживания».

Западные регионы дорожают быстрее столицы

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве равна заработку за 7,7 года, и это лишь третий показатель среди самых дорогих городов страны. Во Львове накапливать на собственную «однушку» придется 8,4 года, в Луцке — 8,5 года, в Ужгороде — 8,5 года.

Наиболее доступно жилье в прифронтовых регионах. В Запорожье средняя 1-комнатная квартира равна 2,4 года заработка, в Николаеве — 3,4 года. В Харькове — 3,5 года. Такая разница объясняется очевидно: риски безопасности снижают спрос и сдерживают цены.

Доступность жилья зависит от профессии

Для менеджера по продажам квартира в Харькове «стоит» 2,6-летней зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде — более 6 лет работы. Для бухгалтера разрыв еще больше: от 3,5 лет в Харькове до 8−9 лет в западных городах.

А для представителей низкооплачиваемых профессий ситуация критичная. Уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове — более 15 лет. Фактически без посторонней поддержки это недостижимая цель.

Сколько лет нужно работать на однокомнатную квартиру

Профессия Харьков Днепр Одесса Киев Ужгород Львов Менеджер по продажам 2,6 3,2 4,9 5,9 6,3 6,3 Водитель 2,6 3,5 4,9 6,3 7,0 6,7 Экспедитор 2,8 4,2 5,3 7,2 7,4 7,7 Менеджер по работе с клиентами 3,3 3,9 5,7 7,0 7,9 7,8 Бухгалтер 3,5 4,6 6,9 7,2 8,7 8,4 Повар 3,6 4,4 5,8 7,1 7,3 8,4 Кладовщик 3,7 4,8 6,9 8,4 8,5 9,0 Разнорабочий 3,7 4,0 7,6 8,4 9,5 8,6 Официант 3,7 4,8 6,2 6,4 9,2 9,4 Продавец-консультант 4,0 5,4 7,3 8,9 10,6 10,1 Администратор 4,0 5,5 8,0 9,0 10,6 10,7 Бариста 4,0 5,6 8,0 9,1 10,6 10,3 Грузчик 4,0 4,6 7,2 8,4 9,0 8,9 Офис-менеджер 4,1 5,3 7,5 8,4 8,7 10,1 Кассир 4,4 5,8 8,0 9,7 10,8 10,3 Уборщики 7,5 9,3 12,4 14,2 12,9 15,3

Расходы на аренду жилья

Ситуация с арендой еще более сложная.

В Харькове аренда 1-комнатной квартиры «съедает» примерно 20% от средней зарплаты. В Киеве — около 50%. Во Львове — 60−80% в зависимости от профессии. В Ужгороде — до 80% в среднем и до 96−98% для бариста, кассиров или продавцов.

Для уборщиков во Львове и Ужгороде аренда превышает 100% месячного дохода, то есть арендовать отдельное жилье без дополнительных источников финансирования практически невозможно.

В Харькове же представители большинства профессий тратят на аренду менее половины дохода, а часто — треть.

Напомним, как ранее писал Finance.ua со ссылкой на руководительницу ЛУН Людмилу Кирюхину, вопреки серьезным перебоям с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.

«За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, находятся на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц цифры демонстрируют сдержанную реакцию», — заявляла эксперт.

Платформа OLX Недвижимость провела опрос среди украинцев по планам и приоритетам купли, продажи и аренды жилья в 2026 году. Более 20% украинцев планируют купить жилье раньше, чтобы опередить рост цен на недвижимость.

54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайшие пять лет. Основным мотивом для большинства респондентов есть улучшение жилищных условий. Большинство опрошенных рассматривают покупку недвижимости для собственного проживания, предпочитая вторичный рынок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.