Покупка жилья становится недостижимой для многих украинцев — анализ ЛУН и Work.ua

Недвижимость
1
Во Львове и Ужгороде квартира стоит более 8 лет зарплаты
Во Львове и Ужгороде квартира стоит более 8 лет зарплаты
В более безопасных регионах Украины покупка собственного жилья становится экономически недостижимой для многих профессий. Во Львове, Луцке и Ужгороде для приобретения однокомнатной квартиры необходимо откладывать полную годовую зарплату в течение 8−8,5 лет. В Киеве этот показатель составляет 7,7 лет. Для сравнения, в Харькове нужно 3,5 года дохода, в Днепре — 4,5 года.
Об этом свидетельствуют подсчеты ЛУН и Work.ua.
«Мы наблюдаем парадокс: безопасность западных регионов стала настолько дорогой валютой, что Львов и Ужгород постепенно переходят в зону экономической недостижимости для многих профессий, — отмечает Людмила Кирюхина, руководитель ЛУН Статистика. — Это ограничивает возможности внутреннего перемещения и усложняет улучшение жилищных условий. Для части людей отдельная квартира становится вопросом не выбора, а выживания».

Западные регионы дорожают быстрее столицы

Средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве равна заработку за 7,7 года, и это лишь третий показатель среди самых дорогих городов страны. Во Львове накапливать на собственную «однушку» придется 8,4 года, в Луцке — 8,5 года, в Ужгороде — 8,5 года.
Наиболее доступно жилье в прифронтовых регионах. В Запорожье средняя 1-комнатная квартира равна 2,4 года заработка, в Николаеве — 3,4 года. В Харькове — 3,5 года. Такая разница объясняется очевидно: риски безопасности снижают спрос и сдерживают цены.

Доступность жилья зависит от профессии

Для менеджера по продажам квартира в Харькове «стоит» 2,6-летней зарплаты, тогда как во Львове или Ужгороде — более 6 лет работы. Для бухгалтера разрыв еще больше: от 3,5 лет в Харькове до 8−9 лет в западных городах.
А для представителей низкооплачиваемых профессий ситуация критичная. Уборщикам в Киеве придется откладывать весь годовой доход 14 лет, во Львове — более 15 лет. Фактически без посторонней поддержки это недостижимая цель.

Сколько лет нужно работать на однокомнатную квартиру

ПрофессияХарьковДнепрОдессаКиевУжгородЛьвов
Менеджер по продажам2,63,24,95,96,36,3
Водитель2,63,54,96,37,06,7
Экспедитор2,84,25,37,27,47,7
Менеджер по работе с клиентами3,33,95,77,07,97,8
Бухгалтер3,54,66,97,28,78,4
Повар3,64,45,87,17,38,4
Кладовщик3,74,86,98,48,59,0
Разнорабочий3,74,07,68,49,58,6
Официант3,74,86,26,49,29,4
Продавец-консультант4,05,47,38,910,610,1
Администратор4,05,58,09,010,610,7
Бариста4,05,68,09,110,610,3
Грузчик4,04,67,28,49,08,9
Офис-менеджер4,15,37,58,48,710,1
Кассир4,45,88,09,710,810,3
Уборщики7,59,312,414,212,915,3

Расходы на аренду жилья

Ситуация с арендой еще более сложная.
В Харькове аренда 1-комнатной квартиры «съедает» примерно 20% от средней зарплаты. В Киеве — около 50%. Во Львове — 60−80% в зависимости от профессии. В Ужгороде — до 80% в среднем и до 96−98% для бариста, кассиров или продавцов.
Для уборщиков во Львове и Ужгороде аренда превышает 100% месячного дохода, то есть арендовать отдельное жилье без дополнительных источников финансирования практически невозможно.
В Харькове же представители большинства профессий тратят на аренду менее половины дохода, а часто — треть.
Напомним, как ранее писал Finance.ua со ссылкой на руководительницу ЛУН Людмилу Кирюхину, вопреки серьезным перебоям с электро- и водоснабжением, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, выбрав стратегию выжидания.
«За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, находятся на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц цифры демонстрируют сдержанную реакцию», — заявляла эксперт.
Платформа OLX Недвижимость провела опрос среди украинцев по планам и приоритетам купли, продажи и аренды жилья в 2026 году. Более 20% украинцев планируют купить жилье раньше, чтобы опередить рост цен на недвижимость.
54% украинцев планируют покупку жилья в 2026 году или в перспективе ближайшие пять лет. Основным мотивом для большинства респондентов есть улучшение жилищных условий. Большинство опрошенных рассматривают покупку недвижимости для собственного проживания, предпочитая вторичный рынок.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартираПокупка квартиры
