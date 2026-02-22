Как блэкауты повлияли на рынок аренды в Киеве Сегодня 08:13 — Недвижимость

Аренда жилья, Фото: freepik

Несмотря на серьезные перебои в электро- и водоснабжении, рынок недвижимости Киева демонстрирует аномальную устойчивость. Даже в районах, наиболее пострадавших от коммунальных кризисов, владельцы жилья не спешат снижать цены, избрав стратегию выжидания.

Об этом рассказала руководитель ЛУН статистики Людмила Кирюхина в комментарии «РБК-Украина».

Влияние блэкаутов на цены: ситуация в районах Киева

«За последний месяц больше всего домов, пострадавших от перебоев с водой, электроснабжением и отоплением, находятся на левом берегу Киева. Впрочем, если посмотреть на поведение рынка аренды за последний месяц, цифры демонстрируют сдержанную реакцию», — говорит Людмила Кирюхина.

По данным ЛУН, стоимость аренды однокомнатных квартир за месяц не изменилась:

Днепровский район — 0% прироста,

Дарницкий район — 0% прироста.

«То есть в краткосрочной перспективе в условиях ощутимых перебоев с базовыми коммунальными услугами мы не видим резкого снижения цен. Но рынок замер в наиболее пострадавших районах, в то время как в других ценах в среднем выросли на 3−8%», — добавляет эксперт.

Читайте также Сравнение стоимости аренды квартир и средней зарплаты в разных регионах Украины (инфографика)

Деснянский район остается самым дешевым в Киеве. Сейчас там аренда однокомнатных квартир в среднем стоит 9 350 гривен, двухкомнатных — 11 500 гривен, трехкомнатных — 13 тысяч гривен.

В Днепровском районе однокомнатные квартиры сдают за 14 тысяч гривен, двухкомнатные — 15 тысяч гривен, трехкомнатные — 29 900 гривен.

Цены на аренду однокомнатных квартир в других районах Киева:

Печерск — 36 800 гривен;

Шевченковский район — 28 тысяч гривен;

Голосеевский — 20 тысяч гривен;

Подольский — 19 тысяч гривен;

Соломенский — 15 тысяч гривен;

Дарницкий — 15 тысяч гривен;

Оболонский — 14 тысяч гривен;

Святошинский — 13 тысяч гривен.

Цены на аренду жилья в Киеве, прирост за год, Інфографіка: ЛУН

Прогнозы и динамика: чего ждать дальше

Вместо обвала цен наблюдается падение количества новых сделок — арендаторы и владельцы откладывают решение до стабилизации ситуации.

«На этом этапе полномасштабной войны рынок ведет себя иначе, чем в первые месяцы. Он не обваливается — он замирает. Часть арендаторов откладывает решение, уменьшается количество новых сделок, но владельцы не спешат корректировать прайсы вниз», — говорит Кирюхина.

По ее словам, ранее при условии стабилизации ситуации активность постепенно восстанавливалась, и рынок возвращался к медленному росту — пропорционально спросу и уровню уверенности людей.

Читайте также Аренда жилья в Украине: депутаты предлагают снизить налоговую нагрузку для владельцев жилья

«Этого можно ожидать и сейчас, если ситуация с наиболее пострадавшими районами и домами нормализуется в ближайшее время. Это показывает, что рынок аренды в Киеве стал более устойчивым к краткосрочным кризисам. ЛУН держит руку на пульсе и отслеживает малейшие колебания рынка и в случае изменений мы сообщим», — говорит Кирюхина.

Вторичный рынок растет

Несмотря на войну, за год цены на покупку жилья подскочили на 16−18%, а средняя стоимость «квадрата» в новостройках составила 1320 долларов.

В Киеве за год на вторичном рынке выросли цены на все виды квартир.

Стоимость жилья:

однокомнатная квартира 70 тысяч долларов, прирост цены за год — 16%;

двухкомнатная — 112 тысяч долларов, цена выросла на 17%;

трехкомнатные — 165 тысяч долларов, подорожание произошло на 18%.

В новостройках тоже происходил рост, в среднем «квадрат» на первичке стоит 1320 долларов. Цена уступает только Львову.

Сколько стоит арендовать жилье в разных городах Украины

До этого Finance.ua отмечал , по данным Dim. Ria, самую высокую стоимость аренды в январе традиционно демонстрирует Киев, где за «однушку» придется выложить в среднем 22 500 грн, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

Среди самых дорогих регионов:

Закарпатская обл.: 20 500 грн (цена за месяц не изменилась);

Львовская: 16 400 грн;

Ивано-Франковская и Черкасская: по 16 000 грн (рост на 7%);

Волынская: 15 000 грн.

На противоположной стороне рейтинга оказалась Харьковская область, где аренда наиболее доступна в стране — всего 4 700 грн, несмотря на незначительный месячный рост на 4%.

Также в список бюджетных вариантов входят Черниговщина (5000 грн), Николаевщина и Запорожье (по 6000 грн).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.