Сравнение стоимости аренды квартир и средней зарплаты в разных регионах Украины (инфографика) Сегодня 21:13 — Недвижимость

Какая стоимость аренды квартиры и средняя зарплата в регионах Украины, Інфографіка: "Слово і діло"

Рынок аренды жилья продолжает подстраиваться к условиям, которые диктует война. Самыми дорогими остаются квартиры, которые находятся подальше от фронта — на Закарпатье, Львовщине, Хмельнитчине. Также среди самых дорогих — жилье в Киеве, где сохраняется и самая высокая средняя зарплата. Дешевле, но опасно, снимать квартиру в Харьковской, Запорожье и Херсонской области.

«Слово и дело» сравнило среднюю стоимость аренды жилья в разных областях Украины и среднюю зарплату в регионах.

По данным Госстата, средняя заработная плата в Украине на конец 2025 года составляла 30,9 тысяч грн, а средняя стоимость однокомнатной квартиры — 9 тысяч грн.

Где дороже всего арендовать жилье

Самая дорогая аренда жилья уже не первый год в Закарпатской области, которая считается сравнительно безопасным регионом из-за удаленности от линии фронта — в среднем 13,7 тысяч гривен за однокомнатную квартиру. Средняя зарплата в регионе — 29 тысяч.

На втором месте по дороговизне аренды жилья — Львовщина. Там за однокомнатную квартиру просят в среднем 12 тысяч гривен. Средняя зарплата в области несколько ниже, чем в Закарпатье — 27,2 тысячи грн.

Далее следуют Ровенская (10,4 тысячи грн) и Хмельницкая (10,3 тысячи грн) области. Средняя зарплата в этих регионах, которые также считаются относительно безопасными из-за их расположения, составляет 28 и 25,8 тысячи гривен соответственно.

Киев, по данным Госстата, на пятом месте в рейтинге самого дорогого жилья. Средняя цена однокомнатной квартиры составляет 10,2 тысячи грн. В то же время размер средней зарплаты в столице самый высокий по стране и достигает 48,4 тысячи грн.

Еще в ряде регионов аренда жилья также остается высокой после удорожания в первые годы российского вторжения:

в Черновицкой области аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 9,6 тысяч грн, средняя зарплата в регионе — 22,5 тысяч грн.

аренда однокомнатной квартиры в среднем обойдется в 9,6 тысяч грн, средняя зарплата в регионе — 22,5 тысяч грн. Почти одинаковая средняя цена для арендаторов однокомнатной квартиры на Волыни и Ивано-Франковщине — 9,4 и 9,3 тысяч грн. В то же время средняя зарплата больше в Волынской области — 26,3 тысячи грн (в Ивано-Франковской — 23,3 тысячи грн).

В Черкасской области за однокомнатную квартиру просили в среднем 8,9 тысяч грн, тогда как средняя зарплата в регионе на уровне 25 тысяч грн. В Винницкой области аренда жилья в среднем составляет 8,8 тысячи грн, а средняя зарплата — 26,6 тысячи грн.

Равная средняя цена на аренду однокомнатной квартиры в Житомирской и Тернопольской областях — 8,4 тысячи грн. Средняя зарплата в этих регионах почти одинаковая — 24,8 и 23,3 тысяч грн соответственно.

В Полтавской области цена однокомнатной квартиры для арендаторов составляет в среднем 7,7 тысячи грн, а средняя зарплата — 25,9 тысячи.

Почти одинаковая средняя цена аренды жилья в Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областях — 6,7 тыс., 6,6, тыс. и 6,5 тысячи грн соответственно. При этом средняя зарплата отличается в несколько тысяч. Самая большая она в Киевской области — 31,2 тысячи грн. В Днепропетровской области — 27,8 тысячи грн, в Кировоградской области — 22,1 тысячи грн.

В Черниговской области одна обойдется в среднем 5,8 тысячи грн. Средняя зарплата в прифронтовом регионе — 22,8 тысяч грн.

В Сумской области цена арендованной квартиры в среднем 5,5 тысячи грн, средняя зарплата — 26,6 тыс. грн.

В Одесской области арендовать квартиру в среднем можно за 4,9 тысяч грн. Средняя зарплата в регионе такая же, как и в Винницкой области, 26,6 тысячи грн.

Где дешевле всего арендовать жилье

Дешевле всего однокомнатные квартиры стоят в областях, которые больше всего страдают от российских обстрелов из-за близости к зоне боевых действий. В частности, цена однокомнатной квартиры в Николаевской области составляет 4,1 тысячи грн, средняя зарплата — 29,7 грн.

Почти одинаковая средняя цена за аренду жилья в Харьковской и Запорожье — 3,9 и 3,8 тысячи грн соответственно. При этом средняя зарплата в регионах несколько отличается — 26,1 грн и 28,6 тысяч грн соответственно.

Еще меньше стоит аренда однокомнатной квартиры в Херсоне — 3,2 тысяч грн, средняя зарплата в регионе составляет 29,9 тысяч грн.

Данные по оккупированному Крыму, Донецкой и Луганской областям на сайте Госстата отсутствуют.

По материалам:

