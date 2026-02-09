Аренда жилья в Украине: депутаты предлагают снизить налоговую нагрузку для владельцев жилья Сегодня 15:33 — Недвижимость

В Украине планируется борьба с недобросовестными риелторами

Парламентский комитет по государственной власти нарабатывает предложения для законодательного урегулирования рынка риелторских услуг и аренды жилья. Депутаты обещают внедрить прозрачные правила риелторской деятельности и снизить налоговую нагрузку для владельцев жилья.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Глава Комитета Елена Шуляк отметила, что сегодня рынок находится в значительной тени. По данным Государственной налоговой службы Украины за 2024 год официально доходы от аренды задекларировали всего лишь около 900 человек по всей стране.

Основной причиной этого называют высокий уровень налогообложения — владельцы жилья платят около 23% полученного дохода, что сдерживает легализацию рынка.

Риелторская деятельность и защита прав граждан

Отдельное внимание Комитет уделит риелторской деятельности. Недавно созданная рабочая группа изучает проблематику рынка и готовит законодательные предложения для обеспечения прозрачности риелторских услуг, защиты прав граждан и поддержки профессиональных риелторов, которые предоставляют качественные услуги.

По словам Шуляк, сейчас на рынке наблюдается разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками, получающими комиссию без фактического предоставления услуги. Это вызывает негодование граждан и дискредитирует профессию.

«Мы фиксируем многочисленные случаи, когда люди, позиционирующие себя как риелторы, действуют нечестно и не выполняют свои обязанности: не демонстрируют объекты, не проверяют документы, а только получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел на онлайн-платформах. Такие практики вызывают обоснованную обеспокоенность и дискредитируют профессиональное сообщество риелторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги», — подчеркнула глава Комитета.

Основные положения будущего законопроекта

Законопроект будет предусматривать:

значительное снижение налоговой нагрузки для владельцев сдаваемого в аренду жилья для стимулирования легализации доходов;

внедрение прозрачных правил риелторской деятельности;

защиту прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.

