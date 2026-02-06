«Киевгорстрой» создает 24 рабочие группы для возобновления строительства Сегодня 16:17 — Недвижимость

«Киевгорстрой» переходит к этапу активной подготовки и координации процессов возобновления строительства.

ЧАО «ХК «Киевгорстрой» создало 24 рабочие группы, которые займутся недостроями.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что компания переходит к этапу активной подготовки и координации процессов возобновления строительства. Приказом председателя правления Валерия Засуцкого в компании создано 24 рабочие группы, деятельность которых сосредоточена на детальном анализе состояния каждого объекта и поиске путей его достройки.

Состав и задачи рабочих групп

Каждую группу возглавляет куратор из состава правления, а в постоянный состав входят представители инвесторов, инженеры технического надзора и руководители генеральных подрядных организаций.

В зависимости от стадии готовности объекта к совещаниям привлекаются специалисты подрядных компаний, ответственные за монтаж внешних инженерных сетей и подключение домов к городским коммуникациям.

«Инвесторы, вложившиеся в строительство, сегодня являются нашими главными партнерами. Они не просто способствовали сдвигам в вопросах дофинансирования, но и подробно изучили техническую документацию и специфику достройки каждого дома», — подчеркнул Валерий Засуцкий.

Совещания проходят системно каждые две недели, что обеспечивает непрерывный контроль над процессом.

В компании отмечают, что «Киевгорстрой» переживает один из самых сложных периодов своей истории. Полномасштабная война, кризис на рынке стройматериалов и дефицит кадров создали условия, при которых старые методы управления уже не эффективны.

Введение работы совместных групп стало стратегическим решением, которое позволит синхронизировать усилия застройщика, подрядчиков и инвесторов.

Что известно о Киевгорстрое

Строительные работы на 24 площадках Киевгорстроя остановились еще в 2022 году. Речь идет о более чем 120 жилых домах, 548 тыс. кв. м жилой площади.

В октябре 2025 г. стало известно о том, что Киевгорстрой разрабатывает план реструктуризации текущей задолженности компании, чтобы использовать средства, привлеченные от дополнительной эмиссии акций, исключительно на возобновление строительных работ на своих объектах.

Территориальная община Киева является владельцем контрольного пакета акций Киевгорстроя с долей 80% уставного капитала компании.

26 декабря 2025 года стало известно о том, что Холдинг Киевгорстрой получил докапитализацию в размере 2,56 млрд грн, нового председателя правления и нового председателя наблюдательного совета компании.

