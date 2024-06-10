Правоохранители раскрыли схему завладения недвижимостью «Киевгорстроя» на 282 млн грн — Finance.ua
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Правоохранители раскрыли схему завладения недвижимостью «Киевгорстроя» на 282 млн грн

Криминал
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Правоохранители раскрыли схему завладения недвижимостью «Киевгорстроя» на 282 млн грн
Правоохранители раскрыли схему завладения недвижимостью «Киевгорстроя» на 282 млн грн, Фото: gp.gov.ua
Правоохранители сообщили о подозрении участникам схемы, незаконно завладевшей имуществом акционерного общества «Киевгорстрой» более чем на 282 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
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«Владелец группы обществ и директор одного из этих обществ уведомлены о подозрении в противоправном завладении имуществом ЧАО «ХК «Киевгорстрой» (ч. 3 ст. 206−2 УК Украины). Также служащий Госналоговой службы и руководитель управления одного из отделений банка уведомлены о подозрении в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом (ч. 1 ст. 361−2 УК Украины), а налоговик — еще и в несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах (ч. 2 ст. 362 УК Украины)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, владелец группы обществ организовал схему завладения недвижимостью ЧАО «ХК «Киевгорстрой». К сделке он привлек директора одного из обществ, а также должностных лиц налоговой службы и банковского учреждения.
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Сначала, без ведома застройщика, по поддельным документам владелец и директор общества продали имущественные права на объекты недвижимости в очередях строительства, а в дальнейшем продали эти права подконтрольным лицам. Сотрудники налоговой и банка предоставляли служебную информацию, которая помогла реализовать схему завладения имуществом. Таким образом подозреваемые завладели недвижимостью, принадлежавшей ЧАО более чем на 282 млн грн.
Организатору сделки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 282,6 млн грн. Решается вопрос об избрании мер другим подозреваемым.
По материалам:
Finance.ua
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