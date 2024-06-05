Хочешь работать — плати по 40 тыс.: в КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков Сегодня 20:44 — Криминал

Хочешь работать — плати по 40 тыс.: в КГГА разоблачили схему поборов с автоперевозчиков, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора одного из департаментов КГГА, требовавшему взятки у киевских автоперевозчиков. ПО подозрении также доведено частному предпринимателю, который помогал чиновнику организовать систему поборов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Детали следствия

В апреле 2024 года в ГБР обратилась жена военнослужащего, руководившая фирмой мужа по перевозкам, пока тот служит. Предприятие обслуживало один из киевских маршрутов. Женщина жаловалась на системное давление со стороны чиновника и угрозы расторгнуть действующий договор на пассажирские перевозки, если она не согласится на сотрудничество. В частности, компания должна была еженедельно передавать чиновнику через подконтрольную фирму 40 тысяч гривен за право работы на маршруте.

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Правоохранители задержали предпринимателя-посредника сразу после получения очередного транша для чиновника.

Подробности от Киевской городской прокуратуры

По версии стороны обвинения, в течение 2024 года заместитель начальника Департамента в одностороннем порядке инициировал расторжение договора об осуществлении пассажирских перевозок на одном из городских автобусных маршрутов.

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После этого временно работать на этом маршруте разрешили компании, директор которой имел связи с должностным лицом.

Когда руководитель предприятия, которое предоставляло транспортные услуги с 2021 года и с которым расторгли договор, обратился в городскую администрацию за разъяснениями причин прекращения сотрудничества, заместитель начальника Департамента направил его к директору предприятия-временного перевозчика для поиска «компромисса».

В качестве компромисса ему предложили еженедельно платить по 40 тысяч гривен за право возить пассажиров на маршруте. То есть каждый автобус за будний день должен платить должностным лицам КГГА 800 гривен, за выходной — 600. В качестве посредника для передачи средств выступал директор транспортного предприятия, приближенного к руководству Департамента транспортной инфраструктуры.

В ходе досудебного расследования задокументирован ряд фактов получения неправомерной выгоды на общую сумму 280 тыс. гривен.

Что грозит нарушителям

Проведен ряд обысков, во время которых изъяты документы и техника, подтверждающие противоправную деятельность.

Чиновник КГГА и его сообщник подозреваются в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.

Продолжается досудебное расследование. Проверяется вероятная причастность руководства чиновника к реализации преступной схемы.

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