ГБР разоблачило командира ТРО, привлекавшего бойцов к строительству своего имения — Finance.ua

ГБР разоблачило командира ТРО, привлекавшего бойцов к строительству своего имения Сегодня 05:20 — Криминал

ГБР разоблачило командира ТРО, привлекавшего бойцов к строительству своего имения, Фото: dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило командующего региональным управлением Сил территориальной обороны «Юг» в Одесской области. Он заставлял своих подчиненных бойцов строить ему частный дом.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Отмечается, что должностное лицо привлекло трех военнослужащих к строительству своего имения еще в 2023 году. Они больше года строили дом для начальника, получая при этом доплаты якобы за выполнение боевых задач на передовой.

Фото: dbr.gov.ua

Наказание

Командующему сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий, что причинило существенный ущерб в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в 2023 году сотрудники ГБР также сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесщины, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом. Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн. ГБР завершило досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.

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