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Строительная афера на 235 млн грн: украинских застройщиков разыскивают через Интерпол

Криминал
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В Ивано-Франковске установили окончательное количество потерпевших по делу о мошенничестве с недвижимостью. 256 инвесторов лишились более 235 млн грн, купив недвижимость в семи недостроенных жилых комплексах. Троих подозреваемых, скрывающихся за границей, прокуратура планирует разыскивать через Интерпол.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
13 октября 2026 года прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры заочно изменили ранее извещенное подозрение одному из фигурантов и сообщили о новом подозрении. Сейчас готовят документы по инициированию международного розыска.

Как работала схема с продажей недвижимости

По данным следствия, в 2017—2022 годах 46-летний местный предприниматель, владевший и основавший 15 строительных компаний, вместе с родственником и знакомым привлекал деньги инвесторов. Они продавали квартиры и нежилые помещения на этапе строительства, хотя у компаний не было необходимых разрешений на выполнение работ, подключение инженерных сетей и ввод объектов в эксплуатацию.
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Для каждого жилого комплекса создавали отдельную компанию. Вырученные от покупателей средства переводили на счета подконтрольных предприятий, скрывая реальное финансовое состояние.
Все трое подозреваемых находятся за границей. В 2023—2025 годах их уже объявляли в международный розыск. Теперь прокуратура готовит материалы для публикации красных оповещений Интерпола (Red Notice), которые могут помочь установить местонахождение подозреваемых, задержать их и экстрадировать в Украину.
Строительная афера на 235 млн грн: украинских застройщиков разыскивают через Интерпол
Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также легализацию преступных доходов. Организатору дополнительно инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов.
В то же время согласно Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.
По материалам:
Finance.ua
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