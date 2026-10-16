Квартиру жены высокопоставленного работника СБУ оценили на 9,3 млн грн дешевле: детали от НАБУ

НАБУ и САП уведомили о подозрении судебных экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ).

По данным следствия, они составили заведомо ложные выводы о стоимости недвижимости жены высокого должностного лица Службы безопасности Украины.

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В декабре 2023 года супруга должностного лица приобрела квартиру за 21,6 млн грн. В то же время, в договоре ее стоимость, по версии следствия, умышленно занизили до 12,8 млн грн.

В апреле 2024 года адвокат, действовавший в интересах супругов, инициировал проведение оценочно-строительной экспертизы в КНИИСЭ. Уже в мае комиссия экспертов подготовила заключение, согласно которому рыночная стоимость квартиры составляла 12,3 млн грн — на 9,3 млн грн меньше фактической цены ее приобретения.

По данным НАБУ, для получения такого результата эксперты специально использовали для сравнения нерелевантные объекты недвижимости. В дальнейшем этот вывод сторона защиты использовала в качестве доказательства в НАПК, НАБУ и суде.

В тот же месяц детективы НАБУ в рамках уголовного производства по приобретению квартиры назначили комиссионную экспертизу. 11 ноября 2024 ее отозвали и попросили вернуть материалы без выполнения.

Однако, как утверждают в НАБУ, эксперты проигнорировали это требование и продолжили исследование. Они якобы согласовали ограничение стоимости объектов для сравнения на уровне не выше 2500−2600 долларов за 1 кв. м вместо рыночных 3000 долларов, а также сознательно выбирали самые дешевые предложения — от 1550 долларов за кв. м, игнорируя другие имеющиеся аналоги.

В начале декабря 2024 года эксперты подписали заключение, однако датировали его 8 ноября 2024 года, то есть датой до отзыва экспертизы детективом НАБУ.

В Бюро также обратили внимание, что копию этого заключения детективы получили не от КНИИСЭ, а от адвоката подозреваемого высокопоставленного чиновника.