Квартиру жены высокопоставленного работника СБУ оценили на 9,3 млн грн дешевле: детали от НАБУ

НАБУ и САП уведомили о подозрении судебных экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины (КНИИСЭ).
По данным следствия, они составили заведомо ложные выводы о стоимости недвижимости жены высокого должностного лица Службы безопасности Украины.
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В декабре 2023 года супруга должностного лица приобрела квартиру за 21,6 млн грн. В то же время, в договоре ее стоимость, по версии следствия, умышленно занизили до 12,8 млн грн.
В апреле 2024 года адвокат, действовавший в интересах супругов, инициировал проведение оценочно-строительной экспертизы в КНИИСЭ. Уже в мае комиссия экспертов подготовила заключение, согласно которому рыночная стоимость квартиры составляла 12,3 млн грн — на 9,3 млн грн меньше фактической цены ее приобретения.
По данным НАБУ, для получения такого результата эксперты специально использовали для сравнения нерелевантные объекты недвижимости. В дальнейшем этот вывод сторона защиты использовала в качестве доказательства в НАПК, НАБУ и суде.
В тот же месяц детективы НАБУ в рамках уголовного производства по приобретению квартиры назначили комиссионную экспертизу. 11 ноября 2024 ее отозвали и попросили вернуть материалы без выполнения.
Однако, как утверждают в НАБУ, эксперты проигнорировали это требование и продолжили исследование. Они якобы согласовали ограничение стоимости объектов для сравнения на уровне не выше 2500−2600 долларов за 1 кв. м вместо рыночных 3000 долларов, а также сознательно выбирали самые дешевые предложения — от 1550 долларов за кв. м, игнорируя другие имеющиеся аналоги.
В начале декабря 2024 года эксперты подписали заключение, однако датировали его 8 ноября 2024 года, то есть датой до отзыва экспертизы детективом НАБУ.
В Бюро также обратили внимание, что копию этого заключения детективы получили не от КНИИСЭ, а от адвоката подозреваемого высокопоставленного чиновника.
«Отметим, что подобные манипуляции с доказательствами были бы невозможны при условии функционирования экспертного учреждения при НАБУ. Руководство Бюро уже несколько лет подчеркивает критическую необходимость создания независимого экспертного института. Это позволило бы устранить коррупционные риски, сделать невозможным внешнее давление на экспертов и существенно повысить эффективность досудебного расследования по делам о топ-коррупции», — указали в НАБУ.