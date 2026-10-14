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«Гуманитарные» авто для ВСУ продавали в Киеве: правоохранители разоблачили схему

Криминал
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При попытке продажи очередного автомобиля мужчину задержали правоохранители
При попытке продажи очередного автомобиля мужчину задержали правоохранители
Государственная таможенная служба выявила признаки незаконной продажи автомобилей, ввозимых в Украину в качестве гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины. Вместо передачи военным транспортные средства продавали через онлайн-платформы объявлений. За 2026 год таким образом реализовали 71 автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Как работала схема

Транспортные средства ввозили через три подконтрольных благотворительных фонда. В документах, поданных в таможенные органы, автомобили указывали на гуманитарную помощь для украинских военных. На этом основании их перемещение через границу происходило без уплаты таможенных платежей.
Однако вместо передачи для нужд ВСУ машины выставлялись на продажу через онлайн-платформы объявлений и реализовывались в Киеве. За 2026 год таким образом был продан 71 автомобиль.

Подозрение

При попытке продажи очередного автомобиля мужчину задержали правоохранители. В ходе обысков по месту его жительства изъяли еще два транспортных средства.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 ст. 201−2 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Идет досудебное расследование.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоАвтоСхемы
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