В Киевской области руководителя благотворительного фонда подозревают в присвоении 1,6 млн грн

В Киевской области разоблачили исполнительного директора благотворительного фонда, подозреваемого в присвоении более 1,6 млн грн, собранных на помощь военным. Он представлялся ветераном морской пехоты, а часть благотворительных средств тратил на погашение личных долгов, одежду и заказ еды.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.
По данным следствия, в течение июня 2022 — марта 2026 года на официальный счет фонда поступило более 18,1 млн грн, из которых более 15,4 млн грн — благотворительная и финансовая помощь и взносы.
В то же время, часть этих средств исполнительный директор, по версии следствия, перечислял со счета благотворительной организации на собственные банковские счета под видом представительских, хозяйственных и производственных расходов.
В целом, таким образом, на его личные счета было перечислено 3 млн 122 тыс. грн.
На что тратили благотворительные деньги
Следствие установило, что часть денег, поступавших в фонд в качестве благотворительных взносов, подозреваемый тратил на собственные нужды. В частности, за счет этих денег он погашал личные банковские обязательства, оплачивал одежду и заказ еды.
Кроме того, более 53 тыс. грн. было перечислено на счет его жены.
Устанавливаются и другие факты растраты благотворительных средств.
По данным досудебного расследования, в настоящее время задокументированная сумма средств фонда, которая была присвоена и использована в личных интересах, составляет 1 млн 656 тыс. 871 грн. Следствие считает, что подобные операции маскировались под разрешенные административные и хозяйственные расходы благотворительной организации.
Подозреваемый отпущен на поруки народного депутата
Действия подозреваемого квалифицировали по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение имущества в особо крупных размерах.
По результатам рассмотрения меры пресечения в виде содержания под стражей, суд отпустил подозреваемого на поруки народного депутата Украины.
Санкция ч. 5 ст. 191 УК Украины предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и с конфискацией имущества.