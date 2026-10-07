Львовские должностные лица подозреваются в хищении 37 млн ​​грн на укреплениях Сумщины

Во Львовской области правоохранители разоблачили схему хищения более 37,7 млн ​​грн бюджетных средств в ходе строительства военных объектов в Сумской области. К махинации могут быть причастны служащие и руководители подрядной организации.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как действовала схема

По данным следствия, должностные лица и подрядчик вносили в официальные документы ложные сведения о стоимости работ, строительных материалов и их транспортировке. Эти показатели были завышены. Как следствие, подрядчик получал на свои счета бюджетные средства в соответствии с предоставленными цифрами.

В дальнейшем часть незаконно полученных денег обналичивали и распределяли между участниками схемы.

Правоохранители установили несколько эпизодов преступной деятельности во время строительства двух опорных пунктов и трех защитных полос на территории Сумской области. Согласно экспертным выводам сумма нанесенного ущерба составляет более 37,7 млн ​​грн.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы npu.gov.ua/

Кому объявлено подозрение

Руководителю и учредителю подрядной организации, бывшему исполняющему обязанности руководителя управления Львовской ОВА и экс-инженеру технического надзора этого управления сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избраны меры пресечения.