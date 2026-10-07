0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Львовские должностные лица подозреваются в хищении 37 млн ​​грн на укреплениях Сумщины

Криминал
127
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Более 37 млн ​​грн убытков
Более 37 млн ​​грн убытков
Во Львовской области правоохранители разоблачили схему хищения более 37,7 млн ​​грн бюджетных средств в ходе строительства военных объектов в Сумской области. К махинации могут быть причастны служащие и руководители подрядной организации.
Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

Как действовала схема

По данным следствия, должностные лица и подрядчик вносили в официальные документы ложные сведения о стоимости работ, строительных материалов и их транспортировке. Эти показатели были завышены. Как следствие, подрядчик получал на свои счета бюджетные средства в соответствии с предоставленными цифрами.
В дальнейшем часть незаконно полученных денег обналичивали и распределяли между участниками схемы.
Правоохранители установили несколько эпизодов преступной деятельности во время строительства двух опорных пунктов и трех защитных полос на территории Сумской области. Согласно экспертным выводам сумма нанесенного ущерба составляет более 37,7 млн ​​грн.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы <a href="https://npu.gov.ua/">npu.gov.ua/</a>
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы npu.gov.ua/

Кому объявлено подозрение

Руководителю и учредителю подрядной организации, бывшему исполняющему обязанности руководителя управления Львовской ОВА и экс-инженеру технического надзора этого управления сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым избраны меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоПолиция
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems