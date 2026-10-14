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На Львовщине разоблачили мошенников, которые обманывали продавцов дронов

Криминал
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Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы, cyberpolice.gov.ua
Правоохранители разоблачили организованную группу, участники которой присваивали беспилотники, выставленные на продажу на популярном маркетплейсе. Злоумышленники получали технику в почтовых отделениях по поддельным документам, не платя за нее. Сумма ущерба потерпевшим составляет не менее 380 тыс. грн.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Как работала мошенническая схема

По данным следствия, фигуранты находили на популярном маркетплейсе объявления о продаже дронов и связывались с продавцами, выдавая себя потенциальными покупателями.
Во время общения они убеждали потерпевших отправить товар по почте, уверяя, что оплата будет произведена непосредственно в отделении после осмотра заказа.
На самом же деле злоумышленники не собирались рассчитываться за технику. Используя поддельные документы, они получали отправку в почтовых отделениях без ведома и согласия настоящих владельцев.

Кто входил в группировку

Киберполицейские установили пятерых участников группировки в возрасте от 26 до 59 лет, среди которых организатор, соорганизатор, двое исполнителей и пособник. Каждый из них играл определенную роль в преступной схеме.
Правоохранители задержали четырех фигурантов и провели 16 обысков на территории Житомирской и Львовской областей, в том числе в пенитенциарном учреждении, где находится организатор группировки.
Правоохранители задержали четырех фигурантов и провели 16 обысков
Правоохранители задержали четырех фигурантов и провели 16 обысков, cyberpolice.gov.ua
Изъяты 33 мобильных телефона, десятки банковских и SIM-карт, компьютерная техника, документация, более 12 тысяч долларов, а также другие вещественные доказательства.
Сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет по меньшей мере 380 тысяч гривен. Анализ информации, полученной в ходе проведения обысков, свидетельствует, что сумма заработка злоумышленников может превышать 1,4 миллиона гривен.

Какое наказание грозит подозреваемым

Следователи объявили подозрение пятерым участникам группы по ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Четыре соучастника организатора взяты под стражу.
Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Возможна дополнительная правовая квалификация.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенничествоМошенникиСхемыКиберполиция
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