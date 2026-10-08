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В суд направили дело о хищении на закупках РЭБ: сумма ущерба более 5,6 млн грн

Криминал
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В суд направили дело о хищении на закупках РЭБ: сумма ущерба более 5,6 млн грн
В суд направили дело о хищении на закупках РЭБ: сумма ущерба более 5,6 млн грн
Детективы БЭБ завершили досудебное расследование в отношении хищения более 5,6 млн грн, выделенных на приобретение 40 станций радиоэлектронной борьбы для двух воинских частей.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Эти средства были перечислены поставщикам, однако оборудование военные не получили. Теперь перед судом предстанут четверо участников организованной группы, обвиняемые в завладении бюджетными средствами.
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Следствие установило, что к схеме были привлечены руководители двух частных предприятий, директор коммунального предприятия и адвокат. Организатором был один из руководителей частных обществ, также зарегистрированный в качестве ФЛП, говорится в сообщении.
В течение мая-июля 2024 года коммунальное предприятие заключило два договора на закупку станций РЭБ за счет Северодонецкой городской территориальной общины. Оборудование закупалось в рамках программы помощи воинским частям и правоохранительным органам.
За 25 станций поставщику было перечислено более 3,3 млн грн, за еще 15 — свыше 2,2 млн грн.
«По документам оборудование передали военным частям, однако фактически оно к ним не поступало. В воинских частях подтвердили, что не обращались с запросами на его получение и не подписывали акты приемки-передачи», — сообщили в БЭБ.
Полученные средства через ряд предприятий вывели на счета организатора в качестве ФЛП и подконтрольных хозяйствующих субъектов. Сумма ущерба составляет более 5,6 млн грн.
Фигуранты обвиняются в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Специализированной прокуратуры в области обороны Восточного региона. Оперативное сопровождение обеспечивали сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
По материалам:
Finance.ua
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