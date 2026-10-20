Сеть секонд-хендов возместила государству свыше 51,5 млн грн неуплаченного НДС

Сеть магазинов б/у товаров возместила государству свыше 51,5 млн грн неуплаченного налога на добавленную стоимость. В течение 2023−2025 годов компания использовала схему дробления бизнеса, чтобы уменьшить налоговые обязательства.
По версии следствия, продажа б/у одежды, обуви и других товаров в магазинах сети оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей, работавших на упрощенной системе налогообложения.
Формально торговые точки и операции по продаже товаров принадлежали отдельным предпринимателям. В то же время, фактически магазинами руководили сотрудники сети, которые организовывали торговлю и контролировали движение дернег.
Таким образом, предприятие занижало объем операций, подлежащих налогообложению НДС. По результатам аналитического исследования сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн грн.
Компания возместила ущерб государству
В ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили нанесенный государству ущерб.
В связи с уплатой налоговых обязательств прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении соответствующих лиц от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правоохранители разоблачили масштабную схему искусственного дробления бизнеса в сфере торговли секонд-хендом. Чтобы минимизировать налоговые обязательства, деятельность сети магазинов оформляли более чем на 530 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе налогообложения.