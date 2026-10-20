Сеть секонд-хендов возместила государству свыше 51,5 млн грн неуплаченного НДС

Продажа подержанной одежды, обуви и других товаров в магазинах сети оформляли через подконтрольных ФЛП

Сеть магазинов б/у товаров возместила государству свыше 51,5 млн грн неуплаченного налога на добавленную стоимость. В течение 2023−2025 годов компания использовала схему дробления бизнеса, чтобы уменьшить налоговые обязательства.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как работала схема уклонения от уплаты налогов

По версии следствия, продажа б/у одежды, обуви и других товаров в магазинах сети оформляли через подконтрольных физических лиц-предпринимателей, работавших на упрощенной системе налогообложения.

Формально торговые точки и операции по продаже товаров принадлежали отдельным предпринимателям. В то же время, фактически магазинами руководили сотрудники сети, которые организовывали торговлю и контролировали движение дернег.

Сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн грн

Таким образом, предприятие занижало объем операций, подлежащих налогообложению НДС. По результатам аналитического исследования сумма неуплаченного налога составила более 51,5 млн грн.

Компания возместила ущерб государству

В ходе досудебного расследования должностные лица предприятия полностью возместили нанесенный государству ущерб.

В связи с уплатой налоговых обязательств прокуроры обратились в суд с ходатайством об освобождении соответствующих лиц от уголовной ответственности по ч. 4 ст. 212 УК Украины.