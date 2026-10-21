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Бизнесмен присвоил более 10 млн грн на строительстве укрытия для школы — детали (фото)

Криминал
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Бизнесмен присвоил более 10 млн грн на строительстве укрытия для школы — детали (фото)
Бизнесмен присвоил более 10 млн грн на строительстве укрытия для школы — детали (фото)
10,8 млн грн на строительстве укрытия для школы: директору предприятия объявлено подозрение.
При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры директор частного предприятия уведомлен о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, и служебном подлоге.
По данным следствия, в мае 2025 года предприятие по результатам тендера заключило с коммунальным предприятием договор на строительство противорадиационного укрытия на территории одной из школ Бучанского района.
Стоимость работ составила около 167 млн грн.
По условиям договора предприятие должно было выполнять работы без привлечения субподрядных организаций, а полученный аванс — использовать для приобретения необходимых материалов в течение трех месяцев. Неиспользованные средства подлежали возврату заказчику. Впрочем, как установило следствие, часть бюджетных средств директор перечислил другим предприятиям по договорам субподряда.
В частности, 10,8 млн грн были направлены предприятию с признаками фиктивности, которое впоследствии ликвидировали.
Бизнесмен присвоил более 10 млн грн на строительстве укрытия для школы — детали (фото)
Для документального обоснования этих операций были составлены первичные бухгалтерские документы с заведомо ложными сведениями о якобы выполненных строительных работах. Фактически это предприятие таких работ не выполняло. По версии следствия, таким образом было присвоено 10,8 млн грн бюджетных средств.
Директору предприятия объявлено подозрении по ч. 2 ст. 209 и ч. 2 ст. 366 УК Украины — легализация имущества, полученного преступным путем, и служебный подлог.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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