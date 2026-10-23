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Задержаны иностранцы, пытавшиеся привлечь полицейских к похищению 5 млн долларов — детали (видео)

Криминал
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Задержаны иностранцы, пытавшиеся привлечь полицейских к похищению 5 млн долларов — детали (видео)
Задержаны иностранцы, пытавшиеся привлечь полицейских к похищению 5 млн долларов — детали (видео)
Оперативники воспрепятствовали преступным планам двух мужчин в совершении имущественного преступления.
В свою деятельность злоумышленники пытались привлечь правоохранителей. Фигурантов задержали при попытке похитить из квартиры «жертвы» деньги. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Об этом сообщает Национальная полиция.

Суть дела

Преступную схему хотели реализовать двое иностранцев, в данное время проживающие в столице. Через знакомых фигуранты узнали о наличии значительной суммы иностранной валюты по месту жительства жителя Кировоградщины и разработали план похищения наличных денег.
Для этого они предложили двум сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР НПУ присоединиться к сговору и помочь ее реализовать.
По замыслу сообщников, полицейские под вымышленным предлогом должны были задержать на улице «потерпевшего», изъять у него ключи от квартиры и передать их злоумышленникам.
Далее злоумышленники должны были пробраться в дом и похитить деньги. Также, во время подготовки к преступлению, фигуранты провели разведку для обхода системы охраны в квартире.
Как выяснилось, целью заговорщиков был руководящий работник одного из местных фермерских хозяйств.
По информации фигурантов, «жертва» хранила дома около 5 млн долларов. Деньги злоумышленники обещали разделить с полицейскими поровну.
Правоохранители о предложении сразу сообщили своему руководству и оперативникам Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и в дальнейшем действовали под их руководством.
Для начала оперативники управления стратегических расследований, ДВБ и следователи полиции Киевщины инсценировали задержание «заказного» объекта.
А когда дельцы пошли «на дело», при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, задержали их при выходе из подъезда с похищенным. Во время обысков у фигурантов изъяли доказательства: около миллиона долларов, оружие, бейсбольную биту и инструменты для открывания замков.
Следователи полиции Киевщины объявили злоумышленникам подозрение по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сообщникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог.
Процессуальное руководство осуществляет Киевская областная прокуратура. Следствие продолжается.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производство
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