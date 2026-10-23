Оперативники воспрепятствовали преступным планам двух мужчин в совершении имущественного преступления.

В свою деятельность злоумышленники пытались привлечь правоохранителей. Фигурантов задержали при попытке похитить из квартиры «жертвы» деньги. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Суть дела

Преступную схему хотели реализовать двое иностранцев, в данное время проживающие в столице. Через знакомых фигуранты узнали о наличии значительной суммы иностранной валюты по месту жительства жителя Кировоградщины и разработали план похищения наличных денег.

Для этого они предложили двум сотрудникам Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР НПУ присоединиться к сговору и помочь ее реализовать.

По замыслу сообщников, полицейские под вымышленным предлогом должны были задержать на улице «потерпевшего», изъять у него ключи от квартиры и передать их злоумышленникам.

Далее злоумышленники должны были пробраться в дом и похитить деньги. Также, во время подготовки к преступлению, фигуранты провели разведку для обхода системы охраны в квартире.

Как выяснилось, целью заговорщиков был руководящий работник одного из местных фермерских хозяйств.

По информации фигурантов, «жертва» хранила дома около 5 млн долларов. Деньги злоумышленники обещали разделить с полицейскими поровну.

Правоохранители о предложении сразу сообщили своему руководству и оперативникам Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции и в дальнейшем действовали под их руководством.

Для начала оперативники управления стратегических расследований, ДВБ и следователи полиции Киевщины инсценировали задержание «заказного» объекта.

А когда дельцы пошли «на дело», при физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, задержали их при выходе из подъезда с похищенным. Во время обысков у фигурантов изъяли доказательства: около миллиона долларов, оружие, бейсбольную биту и инструменты для открывания замков.

Следователи полиции Киевщины объявили злоумышленникам подозрение по ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сообщникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с правом на залог.