До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі — Finance.ua
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До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі

Кримінал
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До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі
До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі, Фото: dbr.gov.ua
На Одещині судитимуть посадовця військової частини, якого Державне бюро розслідувань викрило на використанні бійців на будівництві маєтку для тещі.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
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«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Обвинувальний акт направлено до суду», — сказано в повідомленні.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Так, у серпні 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.
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Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн.
Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна.
Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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