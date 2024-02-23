До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі — Finance.ua

До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі Сьогодні 19:30 — Кримінал

До суду передали справу заступник командира військової частини, який змушував бійців зводити будинок його тещі, Фото: dbr.gov.ua

На Одещині судитимуть посадовця військової частини, якого Державне бюро розслідувань викрило на використанні бійців на будівництві маєтку для тещі.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати приватний будинок. Обвинувальний акт направлено до суду», — сказано в повідомленні.

Фото: dbr.gov.ua

Так, у серпні 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати маєток для його тещі під Одесою.

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Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму майже 2 млн грн.

Заступник командира обвинувачується у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, привласненні та розтраті майна.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

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