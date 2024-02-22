В ексочільника ВЛК на Чернігівщині знайшли майже $1 млн готівкою. Він допомогав ухилянтам — Finance.ua
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В ексочільника ВЛК на Чернігівщині знайшли майже $1 млн готівкою. Він допомогав ухилянтам

Кримінал
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В ексочільника ВЛК на Чернігівщині знайшли майже $1 млн готівкою. Він допомогав ухилянтам
В ексочільника ВЛК на Чернігівщині знайшли майже $1 млн готівкою. Він допомогав ухилянтам, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії.
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За гроші експосадовець обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.
Для реалізації оборудки фігурант діяв спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.
Співробітники СБУ затримали його у власному помешканні після одержання ним нового хабаря.
В ексочільника ВЛК на Чернігівщині знайшли майже $1 млн готівкою. Він допомогав ухилянтам
Під час обшуків у затриманого виявлено майже $1 млн, а також понад €22 тис. Крім того вилучено також документацію на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.
Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
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