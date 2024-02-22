На Житомирщині викрили адвоката, який орендував у «мертвих душ» землю на 12,5 млн грн — Finance.ua

На Житомирщині викрили адвоката, який орендував у «мертвих душ» землю на 12,5 млн грн Сьогодні 19:29 — Кримінал

На Житомирщині викрили адвоката, який орендував у «мертвих душ» землю на 12,5 млн грн, Фото: СБУ

На Житомирщині співробітники Служби безпеки викрила адвоката на «земельному шахрайстві». Він орендував у «мертвих душ» землю на 12,5 млн грн.

Про це повідомляє Управління СБУ в Житомирській області.

Зазначається, що він організував незаконний механізм «оренди» юридично неуспадкованих земельних ділянок. Фігурант підписував договори оренди з власниками земельних ділянок, які померли. Мова йде про понад 315 гектарів землі, вартістю права оренди 12,5 млн грн.

Як працювала схема

Організував механізм рівненський адвокат, який мешкає у Малині. Маючи доступ до відповідних баз даних та реєстрів, зловмисник «вирахував» 170 неуспадкованих земельних ділянок, які знаходяться на території Малинської громади. Для проведення оборудки він придбав столичну комерційну структуру та оформив фіктивні договори оренди земельних ділянок на 45 років.

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При цьому двосторонні договори були підписані «мертвими душами», з одного боку, та попередньою директоркою київської фірми, з іншого, а належні орендні виплати не були передбачені взагалі.

Дату «підписання» договорів адвокат визначав, виходячи із дати смерті власника землі.

Крім того, зловмисник залучив до схеми державного реєстратора однієї з сільських рад Житомирського району, який належним чином здійснив державну реєстрацію права оренди.

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Отримані таким чином сотні гектарів землі адвокат здавав у суборенду — місцевим фермерським господарствам — за гроші.

Які докази вилучили

Правоохоронці провели санкціоновані слідчі дії за місцями проживання фігурантів справи, їх роботи та за місцем реєстрації фірми-учасниці оборудки.

Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку із первинною фінансово-господарською документацією, у тому числі - договорами оренди землі.

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Які звинувачення висунули

На підставі зібраних СБУ доказів адвокату повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч.4 ст. 190 (шахрайство),

ч.1 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом),

ч.2 ст.364−1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми),

ч.1 ст. 366 (службове підроблення).

Наразі у межах кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення підозри його спільнику — державному реєстратору. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Сумах викрили чиновника військової частини, який незаконно нарахував підлеглій працівниці 600 тисяч гривень.

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