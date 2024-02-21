Чиновник військової частини незаконно нарахував знайомій працівниці 600 тисяч гривень — Finance.ua

Чиновник військової частини незаконно нарахував знайомій працівниці 600 тисяч гривень Сьогодні 16:16 — Кримінал

Чиновник військової частини незаконно нарахував знайомій працівниці 600 тисяч гривень, Фото: dbr.gov.ua

У Сумах викрили чиновника військової частини, який незаконно нарахував підлеглій працівниці 600 тисяч гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно начальника фінансової служби однієї з військових частин, яка дислокується у Сумах. Він незаконно нарахував підлеглій, яка не виконувала посадових обов’язків, майже 600 тисяч гривень», — сказано в повідомленні.

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Зазначається, що мешканка Сумської області у червні 2022 року вирішила укласти контракт з військовою частиною. Вона була знайома з начальником фінансової служби та домовилася з ним, що буде отримувати грошове забезпечення без відвідування служби.

Посадовець прикривав відсутність жінки майже 7 місяців, під час яких вона продовжувала отримувати виплати. За час «служби» жінка незаконно отримала майже 600 тис. гривень грошового забезпечення та «бойових».

Яке покарання передбачається

Начальник фінансової служби обвинувачується у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та пособництві в ухиленні від несення обов’язків військової служби шляхом іншого обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 409 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

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У межах кримінального провадження також подано цивільний позов до суду з метою відшкодування завданих збитків.

Нагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань викрило на оборудці у сумі 20 млн грн начальника фінансово-економічної служби однієї з військових частин у Київщини. Він намагався «замести сліди» свого недбалого ставлення до фінансів частини перед командуванням військ. Для цього він вніс неправдиві відомості про нарахування 20 млн грн додаткової винагороди своїй дружині — старшому солдату цієї частини.

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