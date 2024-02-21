У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей

Кримінал
83
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
У Німеччині розкрили російсько-євразійську мережу з відмивання грошей
Генпрокуратура Берліна у вівторок, 20 лютого, оголосила про розкриття великої російсько-євразійської мережі з відмивання грошей.
Про це повідомляє DW.
За даними відомства, може йтися про нелегальні потоки грошових коштів на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.
Читайте також
У рамках цього розслідування, співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Крім того, обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті - за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.
У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють. За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.
Читайте також
Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого — чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.
Паралельні слідчі дії в Латвії та Німеччині у цій справі полегшило створення в грудні 2023 року спільної німецько-латвійської слідчої групи (Joint Investigation Team).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.