Швейцарія закриє рф лазівки для відмивання грошей — Finance.ua

Швейцарія закриє рф лазівки для відмивання грошей Сьогодні 15:29 — Світ

Швейцарія закриє рф лазівки для відмивання грошей

Влада Швейцарії підготувала радикальний план боротьби зі схемами приховування джерел грошей, що потрапляють у фінансову систему країни. Хоча він спрямований на боротьбу з відмиванням грошей загалом, тема протидії росіянам, зокрема тим, хто намагається обходити санкції, займає важливе місце при обговоренні посилення фінансового режиму.

Financial Times. Про це 30 серпня повідомили Bloomberg

«Підвищення прозорості має дозволити слідчим органам швидше та впевненіше виявляти, хто дійсно стоїть за юридичними структурами», — заявили в уряді Швейцарії.

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Основні положення законопроекту (який ще має пройти громадське обговорення):

всі зареєстровані компанії, трасти та інші юрособи повинні розкрити своїх бенефіціарних власників. Інформація про них збиратиметься у спеціальний реєстр;

вимоги щодо боротьби з відмиванням грошей будуть пред’являтися і до юристів, консультантів, бухгалтерів та інших провайдерів послуг. Вони повинні будуть перевіряти клієнтів, зберігати інформацію про результати перевірок, повідомляти владу про підозрілі випадки;

вводяться заходи, покликані запобігти порушенню та обходу санкційних обмежень;

поріг для оплати готівкою угод з дорогоцінними металами знижений зі 100 000 франків до 15 000 франків (зі $114 000 до $17 100).

Досі Швейцарія залишалася єдиною країною в Європі, яка не має реєстру бенефіціарних власників. Критики стверджують, що це дозволяє олігархам та злочинцям з усього світу ховати гроші в країні, користуючись послугами її юристів та консультантів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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