Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії рф — Finance.ua

Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії рф Сьогодні 17:45 — Світ

Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

«Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано», — йдеться в повідомленні.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.

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Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії рф ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.

Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії рф, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до рф.

Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.

Європейська правда За матеріалами:

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