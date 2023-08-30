Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії рф — Finance.ua
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Швейцарія приєдналася до Реєстру збитків України від агресії рф

Світ
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Швейцарія приєдналася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, завданих російською агресією.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.
«Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано», — йдеться в повідомленні.
Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром буде офіційно затверджене Радою Європи.
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Нагадаємо, угоду про реєстр збитків від агресії рф ухвалили у травні на саміті Ради Європи в Ісландії. Тоді до нього приєдналися 43 держави.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії рф, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до рф.
Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
За матеріалами:
Європейська правда
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